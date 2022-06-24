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MUNI地鐵槍擊案 凶嫌影像、死者身分公布

編譯組／舊金山23日電
舊金山警方公布MUNI地鐵列車槍擊案嫌犯影像。（電視新聞截圖）
舊金山警方公布MUNI地鐵列車槍擊案嫌犯影像。（電視新聞截圖）

舊金山MUNI地鐵列車22日發生槍擊案，一死一傷，嫌犯作案後逃逸無蹤。警方當天晚上公布了監視錄影機拍到的嫌犯畫面，呼籲嫌犯自首。

舊金山法醫辦公室23日公布了槍案死者身分，死者是27歲的波溫（Nesta Bowen）。

舊金山警方發言人馬克西（Allison Maxie）表示，這起槍擊案22日上午接近10時發生在MUNI地鐵列車上，地點位於Forest Hill和卡斯楚（Castro）兩車站之間，列車當時正駛向卡斯楚站。警員在Castro站登上事發列車，發現了已當場死亡的波溫和一名70歲的傷者，傷者被送往舊金山總醫院接受治療，並無生命危險。

警方指出，嫌犯身穿黑色連帽夾克、白色球鞋、深色長褲和黑色襯衫，脖子上掛著一副藍色耳機，手上提著一個紅色背包，作案後從卡斯楚站逃走，截至23日下午還未被逮捕。

官員表示，儘管這起槍案發生在舊金山著名的同志社區，但看起來應該與仇恨犯罪或同志大遊行無關，是兩個相識的人發生口角，嫌犯拔槍射殺被害人，傷者則是無辜的旁觀者。

波溫的父親喬治（George Bowen）接受訪問時哽咽表示，他的兒子在屋崙出生，在士德頓（Stockton）長大，之前經歷過一段過渡時期。喬治說，他本身是一名舞廳DJ，妻子是雷鬼（reggae）歌手，所以波溫繼承了他們的音樂血統，在Elbo Room和其他夜總會表演。為了紀念爵士樂巨星約翰‧柯川（John Coltrane），波溫的中間名取為柯川。

除了呼籲嫌犯自首，警方也呼籲目擊者或有拍到事發過程的民眾提供訊息。

代表卡斯楚區的舊金山市議員孟達文（Rafael Mandelman）說：「我對警方有信心，應該很快就能將嫌犯繩之以法。」

舊金山本周末將舉行同志驕傲大遊行（Pride parade），屆時將湧入大量人群。警方表示，他們將保持高度警戒，確保公眾安全。

這起槍案引發了槍枝暴力爭論。市議員梅義加（Myrna Melgar）在推特上說：「這個社會的槍枝太多了，實在太多、太多。」

加州參議員威善高（Scott Wiener）表示，這起槍案對他來說有個人含意，因為他在卡斯楚地區居住了25年，經常乘坐MUNI地鐵。他說：「這絕對是一件可怕、悲慘的事，它提醒我們，我們的社會槍枝氾濫成災。」

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