金山開放首個毒品注射中心 防吸食過量致死危機

位於1076 Howard Street毒品注射中心的外觀。 （受訪者供圖）

舊金山 市長布里德和舊金山公共衛生部（SFDPH）23日宣布，舊金山第一個毒品 注射中心（DRUG SOBERING CENTER）「SoMa RISE」成立。中心位於市場南的1076 Howard Street ，為在街道上吸食鴉片類藥物、甲基苯丙胺或其他種類毒品的人群，提供公共安全的空間。中心還提供護理和注射服務等，以應對舊金山毒品注射和吸食過量致死的危機。

近年來由於強效合成鴉片類藥物芬太尼的出現，導致大量毒品過量死亡，SoMa RISE毒品注射中心因此建立。舊金山市場南部和田德隆社區因毒品過量的死亡率最高，主要發生在遊民中；SoMa RISE中心內部不提供菸草、酒精和毒品，主要是為有毒品使用問題的民眾提供支持幫助，為他們提供安全的地方。

SoMa RISE是舊金山市應對毒品過量危機計畫的一部分，為免受毒品過量死亡並減少公共藥物濫用而成立。中心優先服務因藥物使用依賴的無家可歸者，同一時間可服務多達20名人員，預計大多數前來尋求護理服務的人會停留4到12小時。在此期間他們可享有休息、鎮靜等基本服務，和使用浴室、床和餐食等。

布里德表示，舊金山正在經歷物質和心理健康 危機。流浪在街頭有精神心理健康的人群，對太多居民造成了不良的影響。為了應對街頭聚集人群對城市的挑戰，SoMa RISE中心投入使用，會為有需要的人提供安全的空間，離優化舊金山又近了一步。

毒品注射中心內部設施，可使用浴室、床和餐食等服務。（受訪者供圖）

SoMa RISE中心服務於市場南部和田德隆社區，目前是每天上午8時到晚上8時開放，有受過健康管理培訓的人員服務。未來營業時間將擴大到每周7天、每天24小時。來此接受服務的人員完全是自願的，可以步行或乘坐街頭外展團隊的車輛前往。

舊金山衛生局局長考法特表示，很多吸毒者不想在街頭，希望有一個安全的地方，SoMa RISE中心滿足了這部分人群的迫切需求，同時為癮君子提供機會採取下一步，走向健康。

第六區市議員麥德誠說，隨著因毒品過量死亡的人數繼續上升。SoMa RISE將成為為這些人提供急需服務的關鍵設施，並最終成為許多人為自己創造戒毒機會的地方。

SoMa RISE中心在舊金山衛生局的監督下開展日常運營。前來尋求服務者還可以參與有關健康、住房、康復和健康諮詢；住院治療和支持性住房。