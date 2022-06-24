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參院65：33通過控槍法案 有望成數十年來最快過關立法

反對美援烏克蘭400億 屋崙遊行示威 但不意味挺俄侵烏

記者劉先進／屋崙報導
灣區數個組織23日聯合在聯邦眾議員芭芭拉·李(Barbara Lee)辦公室外聚會遊行，反對美國資助大筆資金給烏克蘭。（記者劉先進／攝影）
灣區數個組織23日聯合在聯邦眾議員芭芭拉·李(Barbara Lee)辦公室外聚會遊行，反對美國資助大筆資金給烏克蘭。（記者劉先進／攝影）

灣區數個組織23日聯合在聯邦眾議員芭芭拉·李(Barbara Lee)辦公室外聚會遊行，反對美國資助400億給正被俄羅斯入侵的烏克蘭，強調這筆錢須留在國內，解決學校關閉、遊民氾濫、醫療服務等民生問題。

23日中午，數十個民眾舉著「停止戰爭」等標語，在芭芭拉·李辦公室外高呼口號，「從菲律賓到烏克蘭，阻止美國戰爭機器」此前，參眾兩院此前通過一項400億元的烏克蘭援助法案。包括巨大的一次性軍事和安全援助支出，滿足日益增長的經濟和人道主義需求。國會在3月批准了價值136億的烏克蘭緊急援助法案。自從俄羅斯入侵烏克蘭以來，美國對烏克蘭的援助總額達到歷史性的530億元。

灣區數個組織23日聯合在聯邦眾議員芭芭拉·李(Barbara Lee)辦公室外聚...
灣區數個組織23日聯合在聯邦眾議員芭芭拉·李(Barbara Lee)辦公室外聚會遊行，反對美國資助大筆資金給烏克蘭。（記者劉先進／攝影）

「團結一心，反對戰爭和軍國主義」（United Against War and Militarism）的拉蒂默（Katie Latimer）說，示威者反對援助烏克蘭，並不意味著支持俄羅斯入侵。「我們認為，這次投票是為了將幾百億元援助出去，升級這場軍事衝突。作為明顯例子，美國富人和權貴階層只是為了自己的利益而採取行動，以維持他們在該地區的控制，甚至在過去的十年左右，這實際上並不符合普通烏克蘭人民的利益。就像我們看到的，在幾年的時間，一個又一個的政權更迭，在任何情況下，都沒有真正導致增加普通烏克蘭人民在他們國家的民主控制。目前，為這場非常可怕的、血腥的和致命的衝突提供資金，相當於火上澆油，使戰爭升級的前景，我們看不到解決問題的前景。」

灣區數個組織23日聯合在聯邦眾議員芭芭拉·李(Barbara Lee)辦公室外聚...
灣區數個組織23日聯合在聯邦眾議員芭芭拉·李(Barbara Lee)辦公室外聚會遊行，反對美國資助大筆資金給烏克蘭。（記者劉先進／攝影）

拉蒂默說，從維護大多數人的利益的角度來看，不要只把這次戰爭看作是一個國家對另一個國家，而是富人和強權的利益對普通人的利益，「相比於邊界的區別，普通美國人和普通俄羅斯人、普通烏克蘭人的利益實際上相似性很多。俄羅斯帝國侵占領土的歷史同樣適用於美國，但這真的是普通美國人的錯嗎？就像跨國公司和富有的政客一樣，他們的行為，只是為了盡可能多地保持對世界不同地區的控制。解決問題的辦法是什麼？正如我們今天所做的，試圖把普通人聚集起來，反對戰爭，但從長遠來看，有必要牢記，反對世界上主要大國之間這種永久的致命衝突，這種衝突只會不斷惡化。」

反帝國主義的菲律賓裔組織「BYEAN-USA」主席拉米羅（Rhonda Ramiro）說，在俄羅斯入侵烏克蘭之前，以美國為首的北約部隊採取了一系列挑釁性和侵略性的行動，包括公開邀請在俄羅斯邊界的烏克蘭加入北約，空軍演習飛機到了俄羅斯邊界，派遣英國海軍的防空驅逐艦，關於加強北約在羅馬尼亞和保加利亞的側翼的聲明，尤其是美國繼續向烏克蘭持續出口武器，激起衝突的火焰。

拉米羅說，美國實際已援助560億用於烏克蘭戰爭。這些資金，只是為了保護美國在世界上的利益，保護美國在世界範圍內感興趣的盟友，並進入那些正在獲利的武器公司的庫房，是資助戰爭和軍國主義。屋崙的學校正在關閉，這些公共資金都被抽走用於戰爭。她呼籲，將這筆錢資助公立學校的開放、為任何需要的人提供免費的優質醫療服務，為那些暴露在破紀錄的高溫下的無家可歸者提供庇護。

灣區數個組織23日聯合在聯邦眾議員芭芭拉·李(Barbara Lee)辦公室外聚...
灣區數個組織23日聯合在聯邦眾議員芭芭拉·李(Barbara Lee)辦公室外聚會遊行，反對美國資助大筆資金給烏克蘭。（記者劉先進／攝影）

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