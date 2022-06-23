聖荷西男涉槍殺2人 與警對峙遭擊斃

聖荷西警員開槍擊斃一名涉嫌槍殺兩人的男子。（電視新聞截圖）

警方表示，兩小時內在聖荷西 和莫德斯度製造兩起致命槍擊 案的一名男性嫌疑犯被警方擊斃。此前警方曾在南聖荷西的一住家對其進行追捕並與其對峙，據說該男子在此期間向警察 開槍。

聖荷西警佐卡馬里洛（Christian Camarillo）在22日的記者會上說，這名男子在該市伊登維爾（Edenvale）社區Bendorf Drive的一棟住宅的工具屋裡躲藏了7個多小時。對抗中沒有警察受傷。

「不幸的是，結果不是我們想要的」，卡馬里洛說。「我們希望以和平方式解決這一事件」。

當局表示，未被確認身份的嫌疑人認識被殺的兩人，並在21日下午參與了涉及其一名親屬的另一場家庭糾紛。

據聖荷西警方稱，第一起凶殺案事發於21日晚上7時11分，在Mount Shasta Drive靠近Mount Vista Drive處，一名受傷的男子被送往醫院，後因槍傷死亡。

據莫德斯度警方稱，嫌疑人隨後前往莫德斯度，並在晚上9時20分左右槍殺了一名婦女。29歲的受害人岡薩雷斯（Michelle Rose Gonzales）在她家門口被槍殺。

警方說，岡薩雷斯的一個孩子曾撥打過911，鄰居們稱受害者是在她孩子的面前被槍殺的。他們形容岡薩雷斯是兩個九歲和四個月孩子的母親。

警方說，晚上11時後不久，警察在聖荷西找到了嫌疑人，在加州公路巡警的配合下，警察發起了一場追逐，當該男子在Bendorf和Roundtable Drive附近撞車後棄車而去，並步行逃離追捕他的警察。據報導，嫌疑人追捕過程中不只一次向警察開槍。

警方說，嫌疑人進入Bendorf Drive一棟住宅後院的工具屋，把自己關了幾個小時。居民們表示，他們看到符合描述特徵的人在敲窗戶，並跳過住宅之間的柵欄。

警方說男子從工具屋向警察開槍，但沒有打中任何人。警方為安全起見，疏散附近住民，上午7時22分，該男子從棚子裡走出來，用槍指著特別行動組的警官，促使警官開火。

卡馬里洛說，這是警方在追捕和隨後的對峙中唯一一次向該男子開火。該男子被送往醫院，上午11點剛過，警方說他已經死亡。

這起事件是今年聖荷西警察的第三起槍擊事件，其中兩起是致命的這起死亡事件是聖荷西警方今年調查的第17起殺人案。