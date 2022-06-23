聖荷西男涉槍殺2人 與警對峙遭擊斃
警方表示，兩小時內在聖荷西和莫德斯度製造兩起致命槍擊案的一名男性嫌疑犯被警方擊斃。此前警方曾在南聖荷西的一住家對其進行追捕並與其對峙，據說該男子在此期間向警察開槍。
聖荷西警佐卡馬里洛（Christian Camarillo）在22日的記者會上說，這名男子在該市伊登維爾（Edenvale）社區Bendorf Drive的一棟住宅的工具屋裡躲藏了7個多小時。對抗中沒有警察受傷。
「不幸的是，結果不是我們想要的」，卡馬里洛說。「我們希望以和平方式解決這一事件」。
當局表示，未被確認身份的嫌疑人認識被殺的兩人，並在21日下午參與了涉及其一名親屬的另一場家庭糾紛。
據聖荷西警方稱，第一起凶殺案事發於21日晚上7時11分，在Mount Shasta Drive靠近Mount Vista Drive處，一名受傷的男子被送往醫院，後因槍傷死亡。
據莫德斯度警方稱，嫌疑人隨後前往莫德斯度，並在晚上9時20分左右槍殺了一名婦女。29歲的受害人岡薩雷斯（Michelle Rose Gonzales）在她家門口被槍殺。
警方說，岡薩雷斯的一個孩子曾撥打過911，鄰居們稱受害者是在她孩子的面前被槍殺的。他們形容岡薩雷斯是兩個九歲和四個月孩子的母親。
警方說，晚上11時後不久，警察在聖荷西找到了嫌疑人，在加州公路巡警的配合下，警察發起了一場追逐，當該男子在Bendorf和Roundtable Drive附近撞車後棄車而去，並步行逃離追捕他的警察。據報導，嫌疑人追捕過程中不只一次向警察開槍。
警方說，嫌疑人進入Bendorf Drive一棟住宅後院的工具屋，把自己關了幾個小時。居民們表示，他們看到符合描述特徵的人在敲窗戶，並跳過住宅之間的柵欄。
警方說男子從工具屋向警察開槍，但沒有打中任何人。警方為安全起見，疏散附近住民，上午7時22分，該男子從棚子裡走出來，用槍指著特別行動組的警官，促使警官開火。
卡馬里洛說，這是警方在追捕和隨後的對峙中唯一一次向該男子開火。該男子被送往醫院，上午11點剛過，警方說他已經死亡。
這起事件是今年聖荷西警察的第三起槍擊事件，其中兩起是致命的這起死亡事件是聖荷西警方今年調查的第17起殺人案。
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