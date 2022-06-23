灣區高溫警告 聖他克拉拉縣開放避暑中心

卡姆登社區中心開放大廳供民眾避暑。（記者陳爍嘉／攝影）

國家氣象局近日發布灣區 的高溫 警告，灣區的炎熱天氣預計會持續到24日，可能導致民眾中暑， 特別是在戶外工作的工人、家裡沒有空調的人以及幼兒、老年人和患有慢性疾病的人。

由於天氣炎熱，聖他克拉拉縣避暑中心於21日向民眾開放，預計將開放到24日，也可能會根據天氣情況延長開放時間。除了避暑中心，縣圖書館也會在正常工作時間為需要避暑的社區成員開放。

聖荷西 市的兩個避暑中心分別位於卡姆登社區中心（Camden Community Center）和羅斯福社區中心（Roosevelt Community Center）。 21日這兩個避暑中心共為15名有需要的民眾提供了服務。

羅斯福社區中心的工作人員22日告訴記者，避暑中心暫時關閉，但民眾可以到卡姆登社區中心避暑。但是卡姆登社區中心的前台表示，此處的避暑中心只在21日正式開放，但22日民眾依然可以在社區中心的大廳裡自由活動。

隨後聖荷西「公園休閒與鄰里服務局」（Park Recreation and Neighborhood Services） 發言人Bautista在電話裡表示，22日避暑中心在正常的工作時間裡都是開放的，但只開放到晚上6、7時，民眾依然可以呆在社區中心避暑。這是因為前一天國家氣象局發布了極高溫警告，而當天氣象局沒有繼續發布這個警告，氣溫會在下午5時後下降到90度以下，沒有昨天那麼熱。

Bautista提醒民眾，在酷熱的天氣裡，保持涼快很重要。除了社區中心的避暑中心，大家也能去圖書館、親友家裡或購物中心等地方避暑。

卡姆登社區中心一名不願意透露姓名的員工說：「周二避暑中心開放的時候，我們為大家提供了空調、Wi-Fi網絡、礦泉水、小包零食、電視。昨天有多位家裡沒有空調的居民帶著筆電來工作。昨天這裡只來了七位居民避暑，大廳已經足夠容納所有人了，未來幾天如果來避暑的人增加，我們還會再準備一間教室給大家避暑，如果有家長帶小孩過來，還會提供墊子供孩子玩耍，確保大家可以在這個炎熱的時期過得放鬆愉快。」

縣府提醒民眾，酷熱天氣容易造成熱衰竭、中暑、熱痙攣、曬傷、長痱子，甚至可能致命。請大家採取措施以確保安全，並且必要時幫助親友及鄰居。如果知道有鄰居、年長者、酗酒者、用藥成癮者或是患有精神疾病者家裡沒有冷氣，請協助他們在上午10時到晚上8時到有冷氣的地方。若在路上發現有人可能因為過熱而有生命危險，請撥打911。