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阻犯罪 屋崙警：放置警車、增見警率

記者劉先進／屋崙報導
屋崙警局隊長比爾（右）、華裔副警長黃家華（左）到場開會，回答民眾關心的治安問題。（記者劉先進 ╱攝影）
屋崙警局隊長比爾（右）、華裔副警長黃家華（左）到場開會，回答民眾關心的治安問題。（記者劉先進 ╱攝影）

越南商業區犯罪飆升，越南裔商戶盼警方能有效改善治安，對此屋崙警局隊長比爾（Jim Beere）指出，因為警局人手短缺，且要集中謀殺、槍擊等案件，目前難以集中人員到越南商戶區巡邏。但可以透過放置警車，讓警員來該社區周圍寫報告，警員偵破案件交叉經過商業區等方式，增加見警率，震懾犯罪。

屋崙華裔副警長黃家華（Clifford Wong）表示，他目前分管警局風險管理，職責包含警員學院（即警校）、在職警員的培訓，內部行政調查事務和內部問責製辦公室等。以前他擔任過華埠的步行巡邏警官。目前仍然積極參與華埠的工作，比如亞洲犯罪諮詢委員會的事務等。「我想出來看看發生了什麼。聽到你們的故事，為我們的決策提供很多參考，大家齊心協力解決問題。」比爾說，警局嚴重缺乏人手。目前，警局被授權可以擁有800名現役警員，但考慮到有55個職位被凍結招聘等原因，實際警員數字只有737個。警員減少，導致步行巡邏人數減少，機動車警員不得不移動執法，而非停車執法。

實際上，警方得不從執法行動的資源中削減一些職位。而且，警方必須將社區資源警員調動到巡邏隊伍中。「我們還要調動一些監視某些情況的警員，到步行巡邏警員中。」

比爾說，在越南商戶所在的社區，警方在執行一些行動項目，比如拆毀遊民營地，查出非法賭場，偵破美麗湖周邊的兇殺案，例如嘗試利用現有資源，增加見警率。「限於人力物力，我們不能有步行的警員，但可以放下一輛空車。又或者，利用商業區大樓的空間，讓警員來寫報告，以震懾罪犯。

當我們在商業區入口處工作時，當警員在這裏工作以偵破兇殺案時，當我們在處理賭場問題時，我們可以做交叉經過這篇區域，增加見警率。」

屋崙華埠社區促進會籌委會主席莊錦鎮（Stewart Chen）等出席活動。

越南 華埠 屋崙

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