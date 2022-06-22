Theranos詐欺案 檢察官結案陳詞：巴爾瓦尼是幫兇

檢察官21日在前Theranos合夥人巴爾瓦尼審判中做出結案陳詞。圖為巴爾瓦尼（右）21日步入聖荷西聯邦法院前的照片。（Getty Images）

21日，聯邦檢察官形容前Theranos合夥人巴爾瓦尼（Ramesh “Sunny” Balwani）是他的秘密情人、前Theranos執行長荷姆斯 （Elizabeth Holmes）策畫的詐欺案幫兇。相反地，辯方律師將巴爾瓦尼形容為一名試圖拯救這家血液檢測 公司的忠誠士兵。

檢察官申克（Jeffrey Schenk）21日在陪審團面前進行三個半小時的結案陳詞。他在陳述接近尾聲時說：「巴爾瓦尼先生不是受害者，而是這起詐欺案的犯罪者。」

代表巴爾瓦尼的律師之一庫柏史密斯（Jeffrey Coopersmith）則形容巴爾瓦尼是一名不知辛勞為何物的公司高層主管，因為他對荷姆斯的願景深具信心。因此在2009年到2011年期間，將自己大約1500萬元的個人資產都投入了Theranos。

除了參與Theranos的財務，巴爾瓦尼還在2010年加入Theranos位於南灣巴洛阿圖的總部擔任營運長，並與荷姆斯秘密同居。

庫柏史密斯指出，巴爾瓦尼是如此支持荷姆斯和Theranos，即使在Theranos市值高達5億元時，他也未曾出售過任何Theranos股份，一直到公司倒閉一文不值。

21日的結案陳詞是這場為期三個月的審判的看點之一，將決定巴爾瓦尼是否會陷入和荷姆斯相同的困境中。荷姆斯今年稍早被判欺騙投資 者罪成。

庫柏史密斯22日將為巴爾瓦尼進行最後辯護，然後，在聯邦地方法官達維拉（Edward Davila）宣讀最終指示讓陪審團開始進行審議前，檢方將有機會提出反駁。荷姆斯審判的陪審團花了七天時間進行審議，最後被判四項投資詐欺罪罪成。

現年38歲的荷姆斯現在面臨最高20年監禁，與她當初曾在矽谷被譽為是開發出革命性血液檢測技術的遠見者，有天壤之別。

57歲的巴爾瓦尼被控在2010年到2015年期間，和荷姆斯聯手欺騙同一群投資人，同時，在2013年到2015年之間，以一種並非Theranos所承諾的方式為病人進行血液分析。荷姆斯在欺騙病人接受Theranos驗血的多項罪名上，被判無罪。

荷姆斯和巴爾瓦尼在荷姆斯19歲從史丹福大學輟學、創辦Theranos後開始交往。兩人於2016年分手，因為Theranos被報導技術存在嚴重缺陷而倒閉。

檢方提供了一張荷姆斯和巴爾瓦尼交往時期的一張照片，以及巴爾瓦尼傳給荷姆斯的一則簡訊。巴爾瓦尼在簡訊中說：「我將對Theranos的一切負起責任，因為一切也都是我的決定。」

申克強調，巴爾瓦尼負責監督Theranos血液檢測實驗室，是證明他危害病人的部分證據。另外，巴爾瓦尼2014年傳了一則簡訊告訴荷姆斯，實驗室有如「災難現場」。