Theranos詐欺案 檢察官結案陳詞：巴爾瓦尼是幫兇
21日，聯邦檢察官形容前Theranos合夥人巴爾瓦尼（Ramesh “Sunny” Balwani）是他的秘密情人、前Theranos執行長荷姆斯（Elizabeth Holmes）策畫的詐欺案幫兇。相反地，辯方律師將巴爾瓦尼形容為一名試圖拯救這家血液檢測公司的忠誠士兵。
檢察官申克（Jeffrey Schenk）21日在陪審團面前進行三個半小時的結案陳詞。他在陳述接近尾聲時說：「巴爾瓦尼先生不是受害者，而是這起詐欺案的犯罪者。」
代表巴爾瓦尼的律師之一庫柏史密斯（Jeffrey Coopersmith）則形容巴爾瓦尼是一名不知辛勞為何物的公司高層主管，因為他對荷姆斯的願景深具信心。因此在2009年到2011年期間，將自己大約1500萬元的個人資產都投入了Theranos。
除了參與Theranos的財務，巴爾瓦尼還在2010年加入Theranos位於南灣巴洛阿圖的總部擔任營運長，並與荷姆斯秘密同居。
庫柏史密斯指出，巴爾瓦尼是如此支持荷姆斯和Theranos，即使在Theranos市值高達5億元時，他也未曾出售過任何Theranos股份，一直到公司倒閉一文不值。
21日的結案陳詞是這場為期三個月的審判的看點之一，將決定巴爾瓦尼是否會陷入和荷姆斯相同的困境中。荷姆斯今年稍早被判欺騙投資者罪成。
庫柏史密斯22日將為巴爾瓦尼進行最後辯護，然後，在聯邦地方法官達維拉（Edward Davila）宣讀最終指示讓陪審團開始進行審議前，檢方將有機會提出反駁。荷姆斯審判的陪審團花了七天時間進行審議，最後被判四項投資詐欺罪罪成。
現年38歲的荷姆斯現在面臨最高20年監禁，與她當初曾在矽谷被譽為是開發出革命性血液檢測技術的遠見者，有天壤之別。
57歲的巴爾瓦尼被控在2010年到2015年期間，和荷姆斯聯手欺騙同一群投資人，同時，在2013年到2015年之間，以一種並非Theranos所承諾的方式為病人進行血液分析。荷姆斯在欺騙病人接受Theranos驗血的多項罪名上，被判無罪。
荷姆斯和巴爾瓦尼在荷姆斯19歲從史丹福大學輟學、創辦Theranos後開始交往。兩人於2016年分手，因為Theranos被報導技術存在嚴重缺陷而倒閉。
檢方提供了一張荷姆斯和巴爾瓦尼交往時期的一張照片，以及巴爾瓦尼傳給荷姆斯的一則簡訊。巴爾瓦尼在簡訊中說：「我將對Theranos的一切負起責任，因為一切也都是我的決定。」
申克強調，巴爾瓦尼負責監督Theranos血液檢測實驗室，是證明他危害病人的部分證據。另外，巴爾瓦尼2014年傳了一則簡訊告訴荷姆斯，實驗室有如「災難現場」。
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