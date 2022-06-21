圖輯／勇士奪冠遊行 舊金山狂歡樂透了

湯普森開香檳慶祝。（記者劉先進 ／攝影）

球迷瘋狂慶祝。（記者劉先進 ／攝影） 漫天彩帶中，柯瑞和家人共享總冠軍榮耀。（記者劉先進 ／攝影） 球迷揮手，大聲叫著勇士球員的名字。（記者劉先進 ／攝影） 教頭科爾在車上噴香檳與民眾同樂。（美聯社） 湯普森手舞足蹈，和球迷互動。（記者劉先進 ／攝影） 現場遊行的隊伍，非常開心。（記者劉先進 ／攝影） 勇士的啦啦隊。（記者劉先進 ／攝影） 柯瑞抱著總冠軍賽MVP獎杯，在人群中狂歡。（記者劉先進 ／攝影） 勇士球員小波特（Otto Porter Jr.）抱著總冠軍獎杯，和球迷互動。（記者劉先進 ／攝影） 柯瑞擺出經典晚安睡覺的動作，寓意奪冠、工作圓滿。（記者劉先進 ／攝影） 維金斯抱著孩子，和球迷互動。（記者劉先進 ／攝影） 勇士球員普爾，化身記者，拿著攝像機拍個不停。（記者劉先進 ／攝影） 遊行的車子，張燈結彩。（記者劉先進 ／攝影） 教頭科爾在車上噴香檳與民眾同樂。（美聯社） 舊金山市長布里德到場慶祝。（記者劉先進 ／攝影） 格林在奪冠遊行中自拍。（記者劉先進 ／攝影） 勇士東主拉可布(左，Joseph Lacob)對本報記者說，考慮到勇士經歷的傷病和曲折，第四個冠軍最難能可貴。（記者劉先進 ／攝影） 屋崙市長薛麗比也到場慶祝。（記者劉先進 ／攝影） 拿到第四個總冠軍，湯普森樂開懷。（記者劉先進 ／攝影）