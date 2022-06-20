乾燥炎夏 屋崙山野火威脅升級 居民難安眠

乾燥炎熱夏季已來臨，屋崙山社區將面臨嚴峻山火考驗。(Google地圖)

屋崙 山 (Oakland Hills) 社區房屋遍布在橡木林中，山區內樹木與草叢遍布，綠意深濃，遠離城市囂塵。然專家指出，乾燥炎熱夏季已來臨，屋崙山社區將面臨嚴峻山火 考驗，如果社區一棟房屋於夜深風大時刻起火燃燒，將因乾燥草木瞬間燃及整個社區房舍。

屋崙救火隊資深員工莫茲迪安 (Heather Mozdean) 表示，目前情況嚴重，她不時無法安眠。

屋崙山社區約有2萬5000棟房屋。今年加州 乾旱異常，炎夏時節各林地無不危機重重，屋崙山社區危險性更高，因為各房屋分散山區各地，但山路狹窄，體積龐大的救火車很難及時趕到災區，此外，目前草木乾燥異常，引發山火的危險性極高。

根據屋崙防火委員會 (the Oakland Firesafe Council) 會長本森 (Ken Benson) ，山區最近許多樹木枯死，山火的危險性極高。他說，從2020年起大量樹木枯死，最近這些日子，許多橡樹突然枯死，枯死的樹木都是現成的燃料。屋崙山社區面臨山火危險性極高。

屋崙山住宅區1991遭野火襲擊，災情嚴重。迫使州府改變處理緊急事件政策，包括加強屋崙山社區的防火設備，改變房屋興建法規等。1991年屋崙山野火，一共焚毀山區3500棟房屋，25人死於大火中，雖然政府採取改善措施，火災的威脅仍繼續存在。

屋崙市議會曾通過法令，禁止屋崙山房屋設置附屬居住單位 (accessory dwelling units) ，防止人口成長。因為人口密度過高，將造成交通堵塞，火災爆發時疏散不易。根據報導，屋崙山區的道路寬度不到20呎。大型救火車通行不易。

專家認為，極度乾燥季節，大型火災爆發原因經常很輕微，比方說有人不經意將燃燒的菸蒂丟到乾燥的草叢，或民眾一時興起，發射煙火慶祝，在草木極度乾燥情況下，星星之火，可以燃林，大規模火災隨之而來。

加州州長辦公室緊急服務主管吉拉度奇 (Mark Ghilarducci) 表示，屋崙山居民最好先心有準備，平時作好火災撤離計畫，特別是夜間逃脫道路圖。