越野車超速撞巴士致180度轉向 6人傷

巨大撞擊導致公車180度轉向。（推特截圖）

舊金山 海邊區（Marina District）日昨發生一起嚴重車禍 。一輛超速行駛的越野車與MUNI巴士相撞，多輛車卷入其中，還波及到行人，至少有六人被送醫。越野車司機被警方拘留。

車禍發生在18日上午11時左右，地點在Lombard和Fillmore街的路口。現場照片顯示，越野車已嚴重受損，橫跨在道路隔離帶中央，而巨大撞擊導致巴士180度轉向。

根據一段監控錄像顯示，越野車司機在車禍前已在多個街區橫衝直撞。巴特利（John Bartley）說：「這輛白車看起來時速至少有90哩左右。」

當地居民金斯伯裡（Eric Kingsbury）說：「突然間，我聽到了一聲巨大的撞擊聲，我甚至懷疑這是不是爆炸的聲音。」他表示，越野車在撞上巴士之前正在加速行駛。「巴士被撞了個180度大轉彎。另一輛路過巴士的司機跳上被撞巴士，將受傷司機和乘客救了出來。」

金斯伯裡表示，好幾輛車被波及，所有人都在顫抖，當公交司機被拉出巴士時滿身是血，那是個可怕的場景。

事後，一些網友在社交媒體上也表示，他們曾目擊這輛車行駛得十分不正常。店主杜蘭（Sean Doolan）表示，他的朋友在得知有一輛巴士被撞後，直接說出了這輛越野車的型號。杜蘭說：「我的朋友問我，是一輛白色的凱雷德（Escalade）汽車 嗎，我說是的。他說他看到那輛車在人行橫道上行駛，闖紅燈，速度至少80哩。」

警方目前無法確認司機是否受到酒精或藥物影響，也無法確認他所駕駛的汽車是否屬於本人，案件仍在調查階段。

附近小商業主納瑞（Jordan Nari）感歎，車禍過於頻繁，太多人尋求他幫助調取錄像，所以他乾脆把攝像頭摘了下來。「人們在交通事故後，想獲得錄像，但這占用了我太多的時間，因為事故發生地過於頻繁了。」納瑞說。