弱勢群體 要勇敢向家暴說「不」

女留學生被前夫推去撞墻，導致手肘嚴重扭傷。（受害人供圖）

潘托亞家庭發生的慘案，令人震驚。丈夫潘托亞（Salvador Pantoja）因家庭糾紛，當著六個孩子的面，開槍射殺了自己的妻子艾瑞卡（Erica Pantoja）和前來調和的保安杜蘭（Marco Carral Duran），然後自殺。此前，潘托亞曾多次虐待自己的妻子，但由於不願意讓別人了解和評判自己，艾瑞卡拒絕把家暴 事件報告警察 。

事實上，艾瑞卡對家暴的多次忍讓，並非特例。社會上還有很多類似的受害者，依然因為自身的膽怯，或者「要面子」，擔心令父母失望，害怕被外界評頭論足，或者是為了讓自己的孩子有一個完整的家庭，而在家暴的地獄裡苦苦忍受和掙扎。甚至，有的人還愛著加害者，不願離開他，或擔心毀了他的生活。

★華人女留學生 及時離婚

一位不願意透露姓名的中國女留學生坦言，兩年半前，她也曾是家暴事件沉默的受害者，她的前夫那時候剛到美國，壓力很大，所以每天借酒消愁，漠視新婚的妻子。在一次醉酒後，這位丈夫將拳頭指向了自己的妻子和家裡的貓。不過受害人的傷情較輕，且丈夫在事後哭著道歉，拉來父母一起保證，不會再有下一次家暴。

考慮到自己的丈夫是一名家境不好的中國留學生 ，受害人擔心報警會導致丈夫被強制退學並遣送回國，甚至影響到他的整個人生，所以只與施暴的丈夫分居，並制止了醫院工作人員報警。

幸運的是，受害人除了手肘扭傷（被丈夫推去撞牆所致），以及身上多處大片瘀青外，沒有其他嚴重的外傷。丈夫在之後的兩年，也確實遵守了自己的承諾，沒有繼續實施家暴。但是，由於丈夫多次嫖娼，受害的女留學生終於鼓起勇氣決定離婚，家暴出軌的丈夫，終於成為了過去。

「我們是網戀了一年多後結的婚，我把我保護了24年的第一次鄭重交給他，我從小就期待著可以執一人之手，互相依靠，簡單平淡地白頭到老，」受害女留學生說，「沒想到，這個（結婚的）決定竟給我帶來了生命裡最大的風暴。」

這名受害者當年曾發朋友圈，公佈自己結婚的喜。她寫道：「超級幸運，以後的每個清晨每個夜晚，都可以抱住我心愛的（他）。柴米油鹽，以後可多仰仗您啦！愛你愛你愛你！」這條朋友圈消息，至今未被刪除。這段感情的結局，令人唏噓，受害者的母親多次表示，她死都不會原諒前女婿。

★肢體、情感虐待 都是家暴

家暴指的是家庭成員傷害其他家庭成員的事情，包括肢體上虐待和情感虐待。情感虐待比較難以辨識，它包括貶低，侮辱，漠視，威脅，恐嚇，以及當著家庭成員（包括父母，兄弟姐妹，兒童和寵物）的面，虐待其他家庭成員。但是，許多正在遭受情感虐待的受害者，可能都無法意識到自己正在被虐待。

很多人分不清普通家庭糾紛和情感虐待的區別。家庭中存在爭論是十分正常的現象，家暴和普通家庭糾紛是完全不一樣的情況。在普通家庭糾紛中，雖然家庭成員們對同一事物持不同的觀點，但每個家庭成員都相對冷靜，據理力爭，同時對持反對意見的另一方繼續保持愛意和關心。但是，在情感虐待的情況下，家庭成員會憤怒並攻擊反對自己意見的一方，用語言或者冷漠的態度，去傷害其他家庭成員。

★不是受害者的錯 應求助

家庭虐待往往會給受害人造成一種很複雜的情緒感受。許多人在遭受了家庭虐待後，會反省自己的問題，覺得自己遭遇家暴是自己做得不好導致的，覺得自己也有一部分責任。也有受害者會覺得，「旁觀者會看不起自己，他們會認為在家暴發生時，自己明明可以奮起反抗，但自己選擇了去承受這份痛苦，所以活該被虐待。」這種想法導致了一部分受害者羞於啟齒，不願意尋求社會和他人的幫助。

由於種種顧忌，受害者強迫自己為加害者尋找施暴的藉口，一遍遍地原諒對方。許多受害人甚至幻想著對方有一天可以看見自己的好，改過自新，從此家庭圓滿幸福。

★家暴家庭孩子 易生暴力

家庭本該是一個溫暖的詞彙，人們因為互生愛意而組建家庭，希望能一起為美好的未來而奮鬥，這使家暴比其他暴力事件更令受害者心碎，一些受害者甚至因此患上了嚴重的心理疾病。

輕度的家庭暴力如果任其發展，極有可能會演變成重度家暴，甚至是出現致命的傷害。比如發生在潘托亞家庭的慘案。不只是直接受害者，目睹了家暴事件的兒童也會因此受到影響。他們會出現心理創傷，怪罪自己沒能保護自己愛的家人，沒能阻止身邊不幸事件的發生，他們可能變得更粘人或畏懼自己的家，甚至可能習以為常，在長大後暴力對待自己新組建的家庭。

家庭虐待可能發生在任何家庭成員身上，並影響家庭中的所有人。如果您或您所愛的人處於危險之中，請撥打報警電話或當地防止家庭虐待的熱線、尋求家庭或個人心理治療。如果您過去曾是家庭虐待的受害者或目擊者，請考慮與心理治療師或密友交談，確保您在情緒和精神上恢復如常。尋求幫助永遠不會太晚！