校園兒童性侵頻發 該怎麼保護孩子？專家這麼說

保護兒童免受性犯罪分子的侵擾，是每個家庭和全社會的責任。根據FOX NEWS在2022年5月的報告，今年全美至少已有135名學校教職工因兒童性犯罪鋃鐺入獄。這一數據，只包括已被公佈的案例，這意味著真實的數字可能會更高。他們的犯罪行為，輕則為拍攝兒童色情寫真，重則為強姦未成年人。2016年國際勞工組織估算，每年有100萬兒童遭受商業用途的性剝削。

兒童性犯罪離我們並不遙遠。就在上周三，聖荷西 Sylvandale中學20歲的圖書館媒體助理因猥褻一名13歲女學生被捕。4月11日，桑尼維爾的庫比蒂諾中學61歲的前教師菲利普斯（Anthony James Phillips）被控將異物強行插入兒童身體，而早在2009年，菲利普斯就有收到過強姦學生的指控。4月8日，35歲的北灣列治文市Making Waves Academy的生物老師Anessa Paige Gower，被指控犯有29項猥褻兒童罪。而在2月份，聖荷西17歲高中生萊斯特因不堪忍受性勒索而自殺。

兒童性侵 案的侵犯者，除了教職工外，還有可能是親戚或其他熟人，甚至是陌生人，防不勝防。根據一家專業基金會（CPTSD）2021年的研究報告，30-40%的兒童性虐待受害者，是遭到親密家庭成員而非陌生人的虐待，50%的受害者受到家人認識和信任的非家庭成員傷害，例如牧師或童子軍領袖。大約40%的兒童性虐待受害者，受到他們認識的年齡較大兒童虐待，其中50%的施虐兒童年齡在12歲以下。

曾在舊金山 餐飲行業工作的陳女士，是一名一歲女孩的母親。她說：「你別讓我去想像這種事可能會發生在我女兒身上，我真的想都不敢想，要是有人真這麼做了，我會跟他一起去死。」

童年是人一生的重要時期，這個時期發生的創傷事件，很容易對兒童的神經和心理發育產生嚴重的負面影響。更棘手的是，許多兒童因羞於啟齒保持沉默，或者家長因覺得丟臉而拒絕追究，或者是受害兒童對侵犯者產生了複雜的依戀，他們合理化加害者的行為並試圖保護加害者，導致許多兒童性侵案沒有被社會曝光，犯罪分子依然可以逍遙法外，繼續加害更多無辜的兒童。很多兒童性侵案的倖存者，成年以後，依然因此飽受抑鬱症、焦慮症、創傷後應激障礙（PTSD）的折磨。

專家指出，為保護兒童免受侵害，家庭和社會都應採取預防措施，重視兒童性教育。家長應留意孩子的異常行為，多與孩子交流和溝通。如果孩子已經遭受性侵害，應該馬上帶孩子去看醫生，給他們提供專業心理輔導，報警並協助警方的調查。

兒童性侵行為包括了有接觸性侵、無接觸性侵和網路性侵三種。其中接觸型性侵包括撫摸身體，用身體任何部位或其他物品插入兒童身體，脫光兒童衣服，或強迫兒童進行性質的性活動。無接觸性侵和網路性侵，包括將身體敏感部位暴露給兒童看，向兒童展示色情影像，讓兒童觀看性行為，讓兒童拍攝色情影像，或與兒童在網路上進行與性有關的對話或活動。

作為父母或成年人，我們必須保護好身邊的兒童。如果發現或者懷疑身邊有孩子遭遇到任何性侵犯罪，請立即撥打911電話報警，保護好我們的孩子和未來！