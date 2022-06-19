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去年槍案奪9命 VTA又傳槍擊威脅 起因男員工不滿疫苗接種要求

編譯組／聖荷西18日電            
聖他克拉拉縣VTA員工發出槍枝暴力威脅後被捕。（美聯社）
聖他克拉拉縣VTA員工發出槍枝暴力威脅後被捕。（美聯社）

根據報導，聖他克拉拉縣警長辦公室負責運輸的警員，周五（6月17日）在位於聖荷西的聖他克拉拉谷交通局（VTA）Chaboya停車場內逮捕了一名威脅使用槍枝暴力的男子。當地一名工會成員說，事件起因於VTA的疫苗接種要求。由於去年剛發生過致9人死亡的VTA停車場槍擊案，周五的事件立即引起各方關切。

新聞稿指出，周五早上7時50分左右，聖他克拉拉縣警察局的警官被派往VTA Chaboya停車場，因為一名員工威脅要使用槍枝暴力。警員聯繫了報案人後，證人證實一名VTA的男性員工在院子裡對其他員工發出槍枝暴力威脅。

警員們在現場逮捕了該員工，他隨後被送往聖他克拉拉縣監獄，被指控犯有刑事威脅罪（刑法第422條）。警方之後確認其身分為洛夫斯特朗（Douglas Lofstrom）。

警長辦公室和VTA之前已進行過與工作有關的暴力事件培訓和宣傳。他們認為，培訓計畫中的「跑、藏、防」，以及 「看見什麽就說出來」，對防止槍枝暴力悲劇最為有效。

這次事件，與2021年5月發生的VTA停車場槍擊案的情節極為相似，當時一名VTA員工奪走了9個人的生命。南灣社區最近還以燭光守夜的方式紀念了那天逝去的員工。

在周五下午發表的聲明中，VTA對其員工迅速報告威脅性行為表示感謝： 「VTA對這種威脅行為持零容忍態度，並將繼續以緊急應對措施對待任何類似事件。創傷諮詢師已被立即派往發出威脅的地點Chaboya停車場，整個機構的員工都可以得到諮詢師的幫助。」

據VTA員工、美國聯合運輸工會第265分會（ATU Local 265）主席考特尼（John Courtney）說，洛夫斯特朗面臨來自VTA的壓力，要求他接種疫苗，而他在心理上卻無法接受。「VTA的文化與發生的事情有關。一年來他們沒有做出任何改變，我們一直告訴他們，現在不是疫苗接種危機，而是心理健康危機。」

考特尼說，他和工會完全支持VTA迅速採取行動，以威脅的緣由逮捕當事人，「我們不寬恕威脅行為」。但他覺得，是VTA給洛夫斯特朗的壓力促發了這一事件。「由於去年發生的事情，整個機構正處於心理健康危機之中。針對威脅解雇將導致的後果，我們已經警告並與VTA討論過，但無濟於事。」

目前，事件仍在調查中，警方鼓勵任何有關於此案信息的人，與聖他克拉拉縣警長辦公室聯繫，電話是408-808-4500。如果願意匿名提供線索，請撥打警長辦公室調查服務部的匿名舉報電話：408-808-4431。

疫苗 心理健康 槍擊

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