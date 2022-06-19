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Kraken內訌加劇 執行長稱要實行「獨裁」

編譯組／灣區電
舊金山加密貨幣交易所「Kraken」執行長包威爾推文表示，少數員工針對多元文化、公平與包容性等議題的辯論，已分散專注公司目標的注意力。(圖取自Kraken Exchange官方臉書)
舊金山加密貨幣交易所「Kraken」執行長包威爾推文表示，少數員工針對多元文化、公平與包容性等議題的辯論，已分散專注公司目標的注意力。(圖取自Kraken Exchange官方臉書)

加密貨幣市場最近幾周動盪，與一年前相比，比特幣價值下跌一半，其他加密貨幣隨著通膨上升與對經濟衰退擔憂而暴跌。慘淡的經濟指標導致Coinbase等加密貨幣交易所大規模裁員，全球最大交易所舊金山「Kraken」也發生內部衝突加劇。

「Kraken」執行長包威爾(Jesse Powell)15日推文表示，少數員工針對多元文化、公平與包容性等議題的辯論，已分散公司目標的注意力。他指責激進員工短視，稱一小部分員工「具有天分卻不合宜」(Great talent, bad fit)，並未充分專注在公司目標。

包威爾認為，當事情順利時，每個人都能相處融洽；當情勢開始嚴峻，敏感性與錯位就會出現。他意有所指地認為，加密貨幣市場正走往劣勢。

他說，激進員工關注小問題、而非世界首要問題、也不是可協助數億人的重大使命。環繞著族裔與象徵的辯論，已分散公司加速全球採用加密貨幣的使命，人們被每件事激怒，無法遵守誠實辯論的基本原則；必須重返獨裁專政。

紐約時報」15日發表一則長篇報導，指出包威爾質疑員工選擇自己的代表象徵，並對女性智商提出疑問，也開始討論誰可使用「the n-word」，儘管他是白人。

公司發言人並未立即回覆有關說法是否屬實。

這並非Kraken第一次與員工發生衝突。但是，不像其他加密貨幣公司裁員，Kraken表示不會裁員，並計畫今年持續招聘數百個職位，但僅限於適合的人選。概述公司文化的文件指出：「對於有共同使命的人來說，我們是一個工作的好地方，但對於部分其他人來說，可能不是最具兼容性的公司。」公司文化包括致力於加速全球加密貨幣傳播、有限政府、自衛與個人財產的概念。

儘管Kraken公司並未完全禁止某些討論，但包威爾推文表示，員工可選擇「同意並承諾、不同意且承諾，或是拿現金」，暗指若員工不認同公司文化，可選擇離職。包威爾推文表示，公司制定了一些非常周全的政策，可能無法滿足激進分子，但適合全球其他99%的人。

貨幣 裁員 紐約時報

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