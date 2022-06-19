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舊金山可負擔房1間成本75萬元 開發商稱可減半

編譯組／灣區電
舊金山「可負擔計畫」將在灣景區建造100間出租單位，提供中產階級勞動力住房。(圖取自可負擔計畫官網)
舊金山「可負擔計畫」將在灣景區建造100間出租單位，提供中產階級勞動力住房。(圖取自可負擔計畫官網)

舊金山規畫委員會16日以六比一投票支持「可負擔計畫」(Affordability Project)。這項計畫將在灣景區(Bayview District)地址：5250 Third St.建造100間出租單位，在沒有稅收抵免與可負擔住房債券等公共補貼之下，提供中產階級勞動力住房，過程可更靈活順暢。

計畫由建築商托伯尼(Joey Toboni)提出，從紙本計畫內容來看，是一個典型「HOME-SF」項目，開發商可獲得額外兩層樓，以換取30%中低收入家庭可負擔住房單位。然而，計畫不同之處，是開發商還承諾將額外40%單位、限制在收入在地區收入中位數80%-140%之間的家庭，意即四口之家收入在11萬至19萬4000元間。因此，整個計畫將有70%的契約限制單位。

不過，計畫遭到部分建築產業組織反對，他們與由托伯尼父親創立的房屋建商「托伯尼集團」(Toboni Group)發生衝突。營利業務專注在獨棟家庭房屋建造的托伯尼表示，可負擔計畫與其他家族企業完全分開。

在舊金山市，一間可負擔單位的建造成本為75萬元，托伯尼希望能以低於35萬元的成本建造。成本節省部分來自土地，因為可負擔計畫能以300萬元或每戶3萬元的價格買進所在地塊，相較於舊金山其他土地售價，享有90%折扣。

托伯尼集團也經由慈善事業名義，替開發計畫提供私人融資，進而節省時間與金錢。托伯尼指出，這將比透過相當競爭並耗費時間的稅收抵免與可負擔房屋債券，進行過程將更有效率。他強調，目標是讓勞動力階層盡快住進房屋，私人機構比政府更有效率。

「第三街經濟發展組織」(Economic Development On Third)執行主任沙迪克斯(Earl Shaddix)認為，可負擔計畫將有益於灣景區商業。他目前住在4800 Third St.一間低於市場價格的住房單位，指出過去十年中，灣景商業區核心地帶僅增加20間新住房單位。

儘管社區商業做得不錯，過去幾年空置率從30%降至10%，但需要額外人流來確保小型商業生存。最近開業包括Feline Finesse Dance Co.、Gratta Wines與U3Fit Fitness gym，預期未來數月將開設更多業務。沙迪克斯表示，建造住房將增加更多人流，城市迫切需要增加居住密度。托伯尼表示，可負擔計畫適於未來十年內、建造2000個勞動力住房單位。

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