高房價退燒? 北矽谷、南爾灣 科技重鎮也受衝擊 最佳買點何時出現?

來自科技重鎮的房仲表示，不管矽谷或是爾灣都是房市的「蛋黃區」，所以這一波房市衝擊除了降低熱度外，尚未影響到成交價格，如果以自住五至七年的需求來說，不失為進場的時機。(記者熊移山╱攝影)

全美火熱的房地產終於在聯準會(Fed)連續升息 下明顯降溫。以北加州矽谷 、南加州爾灣兩個科技重鎮為例：雖然月份房價 與去年同期相比還是上漲約20-25%，但是先前常見的捧現金搶房、加價30%以上、房屋上架一周內就成交的現象已經明顯冷卻。從3月份開始，網路上就出現很多「2022買房後悔」的言論，雖然當時分析的原因與現在狀況並不完全相同，但也確實預言了年初搶房民眾的心聲。而近日更有網紅大膽預言，最佳買房時機應該是在2023年底到2024年。

矽谷經營多年的地產的王曉峰(Alexander Wang)表示，從5月第2次升息後，很明顯房市就開始降溫。原本是排著隊搶著看屋、出價(offer)至少超過二、三十個。現在不僅看屋少、出價也只剩下個位數字，所以每年6月本來應該是屋源相對少的季節，但是因為銷售情況不佳，所以6月待售案子突然變的相對較多。最主要的原因還是購屋民眾在升息、通膨、油價一連串的經濟警訊下，也慢慢冷靜下來觀望市場變化。當然許多屋主當時開價太高也是造成買家望而卻步的原因。

矽谷經營多年的地產的王曉峰(Alexander Wang)表示，現在的情況與2008金融危機狀況不同，而且灣區房屋需求市場還是大過供應市場，目前短暫的降溫也是好事。他還是看好未來。(記者熊移山/攝影)

王曉峰指出，升息很明顯地讓首購族暫時收手。在6月13日的第3波升息3碼之後，以貸款100萬元為例，年初到現在利率的改變，讓每個月的利息支出就增加了800-1000元。但是從他的觀點檢視房市，首先現在的情況與2008年金融危機狀況不同，經濟衰退起爆點並不是房市或銀行。灣區房屋需求市場還是大過供應市場，所以既使房市有可能向下修正，但也不會大幅下跌。

房產仲Elsa Hsu建議民眾，買房確實是華人的人生大事，耐住性子、做足功課確保自己買到在經濟上可以負擔的起的房子才是重點。(記者熊移山╱攝影)

有著北矽谷南爾灣之稱的南加科技重鎮爾灣(Irvine)，也同樣受到這波衝擊，房價漲勢明顯緩和甚至有議價空間，Elsa Hsu是當地房產仲介，觀察到雖然數據顯示加州有不少居民外移到其他州，但是因為高科技業不斷地吸引全世界菁英聚集，所以這才是房價在爾灣居高不下的原因。只要這些高科技公司股票不崩盤，她還是看好房市。雖然目前大環境不佳，甚至悲觀地認為經濟會持續衰退，但是如果是以自住五至七年以上的首購族來說，還是能在這一波價格趨緩的情況下購屋。至於滿手現金的投資客，確實可以再觀望一下。

當2022年初專家、媒體還是一面倒著報導發熱的房市時，有部分網紅就已經在網路上發表「2022買房後悔」的看法。他們的論述最主要是在大環境的影響下，民眾幾近瘋狂地加價以及放棄房屋檢測(inspection)，降低自己原本條件和錯估自己薪資負擔比例等問題，最後有超過六成的民眾後悔買房。

矽谷不願具名的蔡先生表示，當你連續出價幾次買不到房後，那一種心理上的挫敗的壓力很難形容，再加上所有的訊息似乎都在告訴你，房價只會越來越貴，現在不買，將來更買不起。所以去年底當自己發現了一間剛上架的商品，他形容像失心瘋一般，一次加價35%，又放棄房屋檢測，才順利搶下下一棟不怎麼滿意的房子。

蔡先生表示，當時心情真的五味雜陳，有一種解脫的快感，同時卻又有很強烈的失落感。結果今年住進去之後，漏水、修空調、灑水系統又花了一筆錢。後來看見網路上發表的文章，才驚覺自己就是這群搶購潮的受害者。

當去年底政府各項補助措施紛紛告一段落，又遇俄烏戰爭、油價飆漲、通貨膨脹飆上8.6%，許多看壞整體經濟的預言就紛紛出籠，再加上聯準會15日一口氣升息3碼這劑猛藥，已經有預言，房市將在年底前回歸疫情前的水準，甚至預告房市最佳買點會在2023年底到2024年。

專家表示，其實金融市場起起伏伏，深陷其中往往看不清方向。另外網路上也參雜了很多不同言論，民眾可以參考同時也要學習如何判斷。以往華人都以買房為人生第一要務的觀念，可能要與時俱進的調整，才不至於損失大筆金錢。