聖他克拉拉縣新財年預算115億元 擬擴大醫療保健系統

聖他克拉拉縣政府完成下一財年計畫的制定。（縣府官方推特）

聖他克拉拉縣將於7月1日進入下一個財政年度，新財政年度的預算 為115億元，旨在擴大醫療保健系統，以滿足新興需求並保留核心社區服務。聖他克拉拉縣行政長官和議會已經制定並通過了預算，分配必要資金來維持並改善聖縣近200萬名居民的生活服務。

聖他克拉拉縣新財年計畫的主要優先事項包括各部門繼續發展、完善和衡量全系統的努力，通過實施公平項目來促進公平和包容；解決精神健康危機並擴大行為健康服務，建造新的精神衛生設施；增加永久支持性住房建設；繼續為弱勢群體提供資源；應對氣候變化並支持可持續性倡議；改革監禁制度並減少累犯；不斷提高政府辦事透明度。

聖縣第三選區華裔議員李洲曉（Otto Lee）說，縣府會努力為居民維持高效的服務。聖他克拉拉縣的戒毒床位置將增加55%，下一財年會多出700至800名有毒癮或酒癮的居民得到幫助並恢復正常生活。同時聖縣將增加更多的過渡性住房、安全停車位和永久支持性住房，共同為無住房者提供支持。

聖他克拉拉縣議員查維茲（Cindy Chavez）說：「這份縣預算的閃光點在於它可以預測非常時期可能會出現的問題。比如考慮到聯邦最高法院可能會就墮胎權問題做出新決定，聖縣和其他州尋求墮胎的女性人數可能會增多，縣府計畫向Planned Parenthood Mar Monte提供300萬元的資金支持。」

在聖克拉拉縣圖書館 董事會任職的聖縣議員史密提恩（Joe Simitian）說：「就像幾乎所有其他事情一樣，當疫情來襲時，圖書館也受到了打擊。但現在我們圖書館已經恢復了每周七天服務，新財年預算計畫包括了用於增加圖書館工作人員的資金，這將確保圖書館的運行。」

聖他克拉拉縣下一財年預算中的主要支出還有：增加對越南裔美服務中心(VASC)的資助，以提供針對越裔以及當地普通民眾的精神健康、社會服務、公共衛生和門診護理的需求；繼續發展輔助門診治療(AOT)服務，以減少精神病人反覆住院、監禁和無家可歸的惡性循環；支持非裔和其他兒童的教育 和輔導，以縮小兒童的教育差距；在聖他克拉拉縣南部建立新的衛生診所；增加大約42個二級電動汽車充電站，以支持縣的可持續發展總體規劃、碳中和解決方案和車隊電氣化政策；將廢水的傳染病監測制度化，作為早期預警系統，以監測新冠病毒的變異、激增和感染高峰，同時也會監測其他關注的病毒的情況。