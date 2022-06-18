全美人口最多元化城市 灣區海沃奪冠

全美人口最多元化城市灣區，由海沃奪冠。（美聯社）

多年來，美國的人口在種族和族裔方面都變得越來越多樣化，但這種多樣性並沒有在全國範圍內均勻分布。利用美國人口普查 局2020年美國社區調查的數據，Filterbuy的一項研究對美國最多樣化的城市進行了細分，考慮到了種族／族裔的多樣性，經濟平等和居民出生地的多樣性，並根據這三個因素分配了一個綜合指數得分。

美國許多多樣性最好的城市都位於西部。加州 、科羅拉多和亞歷桑納等州的城市，由於移民率高，人口不斷增長，而且越來越多樣化。它們同時經歷著經濟增長，使其多樣化的居民受益。

在前25個最多樣化的城市中，加州占了13個：灣區海沃奪魁，委利賀及聖他克拉拉分別居第3和第4位，佛利蒙及德利市居第9和第10位，桑尼維爾及費爾菲德居第19及第20位。

根據該研究，一個能說明國家日益增長的多樣性的高級別人口普查統計數字是非西班牙裔白人的人口。而在過去十年中，少數族裔社區推動了美國人口的增長，非西班牙裔白人的數量有史以來第一次下降。但一些人口學家警告說，白人人口並沒有萎縮，而是在向多種族身分轉變。自1980年以來，少數族裔人口比例幾乎翻了一番。

盡管美國的人口迅速多樣化，少數族裔人口更有可能遭遇貧困；減少人口群體之間的經濟不平等，仍然是決策者的一個關鍵問題。正因為如此，人口多樣性水平很高或很低的地方，可能為不同群體提供不同的經濟條件。例如，德州和加州的種族和族裔多樣性水平都比較高，但它們的種族群體之間的經濟不平等程度很高。包括緬因州、新罕州和佛蒙特州在內的新英格蘭 州是種族和族裔多樣性最低的州，但也是經濟上最平等的州。

另一方面，夏威夷因提供高水平的種族和族裔多樣性以及經濟平等而脫穎而出，成為那些希望享受多樣性的社會和文化利益以及廣泛分享經濟福利的人的首選之地。