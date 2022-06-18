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全美中華婦女會獎學金 頒6優秀華裔子弟

記者李榮／聖荷西報導
全美中華婦女會今年頒發獎學金給六位學生，表揚華裔青年學子的傑出表現。（全美中華婦女會提供）
全美中華婦女會今年頒發獎學金給六位學生，表揚華裔青年學子的傑出表現。（全美中華婦女會提供）

全美中華婦女會每年都發放獎學金，鼓勵華裔學子認真向學，即使新冠肺炎（COVID-19）疫情沒有完全結束，全美中華婦女會今年依然頒發獎學金給六位學生。

全美中華婦女會會長辜紹生表示，這次申請的學生條件都非常好，申請的學生之中許多不只學校成績優秀，還擔任中華民國海外青少年文化志工有優異的表現，相信將是華裔下一代的中流砥柱，而這群年輕人也是婦女會必須獎勵拔擢的優秀青年子弟。

辜紹生介紹，全美中華婦女會是金山灣區的非牟利組織，在社區服務多年。全美中華婦女會創會的宗旨包括：在海外發揚優質中華文化，提升婦女同胞權益地位，協助弱勢團體，以及鼓勵拔擢僑社優秀青年子弟等。

辜韶生指出，為了鼓勵北加州華裔優秀青年努力向學，全美中華婦女會這次頒發六名獎助學金，每位得獎者可拿到獎狀與獎金500元。全美中華婦女會獎學金組長呂玉貞組織一個評審委員會，由于愛珍、林美蓮、毛小苓、高玉麗、宋秀實、楊蘋蘋等多位經驗豐富的委員來評審，選出獎學金得主。

呂玉貞指出，這次申請獎學金的學生學業程度都非常好，尤其多位學生以整齊、漂亮的中文書寫作文「疫情中的學習」真的非常難得。

全美中華婦女會審核後，今年錄取六位得獎者包括：黃嘉汶、呂晧文、何薇葦、蔡秉諺、吳孟睿、林立根。

婦女會表示，由於目前新冠肺炎疫情回升，為了大家的健康與安全考量，全美中華婦女會這次無法舉行實體慶祝活動當眾表揚優秀得獎學生。不過，全美中華婦女會會將獎狀及獎金郵寄給得獎學生，以資表揚。

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