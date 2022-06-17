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地產商：東巴洛阿圖衛生部門阻礙開發案

編譯組／東巴洛阿圖電
東巴洛阿圖眾多住房與辦公室開發計畫，受制於當地衛生部門是否進行下水道升級。圖為東巴洛阿圖街景。(美聯社)
東巴洛阿圖眾多住房與辦公室開發計畫，受制於當地衛生部門是否進行下水道升級。圖為東巴洛阿圖街景。(美聯社)

東巴洛阿圖地區許多開發案的命運，可能取決於當地衛生部門。房地產開發商已陸續提出了20個辦公室與住房計畫，但因為東巴洛阿圖衛生部門拒絕允許新下水道連接服務而受阻。

部分開發商要求衛生部門擴大下水道連結到開發計畫，其他一些開發商則期望完全移除下水道。代表多家開發商的律師事務所「Holland & Knight」發信指出，數個開發計畫已被延滯多年。律師艾許(Kevin Ashe)於2022年5月發信給隸屬於聖馬刁縣「地區機構組建委員會」(Local Agency Formation Commission)，其監管城市與專責部門。信中指出，東巴洛阿圖衛生部門導致當地發展受阻。

對此，衛生部門提出反駁，指出現有下水道連結設施，每日僅可容納1000加侖的排放量。東巴洛阿圖衛生部門總經理奧庫佩(Akin Okupe)表示，在部分情況下，開發商希望能見到每日排放量大幅增至1萬1000加侖或1萬2000加侖，「大多數開發商提案，都試圖利用社區。長期以來一直有意利用東巴洛阿圖。」

他指出，衛生單位無法同意開發商想要的下水道連接升級。

東巴洛阿圖衛生部門年度預算約為500萬元，必須貸款或申請浮動債券，才能為下水道升級計畫提供經費。奧庫佩表示，大範圍的下水道連接升級與更換，將耗費大量資金，衛生部門根本無法在不負債的情況下進行。他指出，更換所有管道需要4500萬元，開發商應為下水道升級埋單，不能把所有成本都推到東巴洛阿圖衛生單位。

開發商則認為下水道升級成本太高，已向「地區機構組建委員會」施壓，考慮允許另外一個政府機構控制衛生單位。委員會執行主任巴托利(Rob Bartoli)表示，東巴洛阿圖衛生部門下水道系統更新改造能力，阻礙城市開發。他認為，衛生部門不願討論進行融資方式、促使下水道連接計畫更可行。

房地產開發商已在東巴洛阿圖提出至少20項重大開發計畫，其中包括建造1469個住房單位，以及總面積為424萬平方英尺的辦公大樓項目。

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