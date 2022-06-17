金山百年波特雷巴士車場 擬2027年翻修

翻修後的車場將是三層樓高的現代高效率的維修及停車設施。（交通局預想圖）

舊金山 交通局日前舉行了兩場參觀波特 雷巴士車場（Potrero Yard）的活動，這處有著107年歷史的舊車場主要功能是停泊和維修MUNI車輛，是舊金山公車系統的重要部分，但車場的運行時間早已超過了設計使用壽命，交通局提出波特雷巴士車場現代化翻修計畫。

目前波特雷巴士車場已經不能容納Muni車隊，不符合抗震標準，也不能支持現代化的維修和清洗設施。（記者王子涵／攝影）

2024至2027年，巴士作業會臨時轉移到MUNI Metro East車場，新車場將在2027年正式動工。

根據交通局聲明，翻修後的車場將是三層樓高、現代高效率的巴士維修及停車建築，將加快MUNI車輛安全運行，並提高50%容量，以停泊更多巴士。

目前波特雷巴士車場已經不能容納Muni車隊，不符合抗震標準，也不能支持現代化的維修和清洗設施。（記者王子涵╱攝影）

根據交通局的設計圖，第一層建築將設計為巴士維修區域，第二層和第三層為車輛停泊和清洗區域，同時提供維修工人的培訓區域，共75呎高。

新車場之上還會修建575個居住單元，至少50%的住房將成為可負擔單位。（交通局預想圖）

該項目還將為舊金山市解決可負擔性住房緊缺問題，新車場上面會修建575個居住單元，至少50%的住房將成為可負擔單位，3萬平方呎的地面面積也將用於商業租用，最終建成150呎高的建築。

目前波特雷巴士車場已經不能容纳MUNI車隊，因不符合抗震標準，也不能支持現代化的維修和清洗設施。

目前波特雷巴士車場已經不能容納Muni車隊，不符合抗震標準，也不能支持現代化的維修和清洗設施。（記者王子涵／攝影）

根據交通局規定，一個現代化車場需要有快速維修的能力，以改善MUNI車輛的可靠性，提供綠色基礎設施，以便MUNI轉型為全電動車隊；應隨著需求量的提高為車輛提供維修，使其容量增加，並改善工作環境，使維修工人和司機能更安全、更有效率工作。

交通局計畫在2027年動工，在過去的一年中，交通局先後向當地社區尋求意見，起草環境影響報告（DEIR），成立歷史保護及規畫委員會，並舉辦環境影響報告聽證會，制定及提交建議書。

交通局今年將選拔規畫團隊，並繼續徵求社區意見，簽署規畫前協議書。未來兩年，在加州 環保質量法案的框架下，交通局將規畫工程協議書及財務準備，並暫時關閉波特雷巴士車場。