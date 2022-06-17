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華人保健攜手美心醫療 服務舊金山、聖馬刁縣病患

記者李怡／舊金山報導
CCHP行政總裁盧永聲（左）與美心醫療集團聯合創始人曹樂東醫生交換合作簽約。（東華醫院供圖）
CCHP行政總裁盧永聲（左）與美心醫療集團聯合創始人曹樂東醫生交換合作簽約。（東華醫院供圖）

華人保健計畫（CCHP）日前在東華醫院與美心醫療集團（Access Primary Care）簽約，建立合作夥伴關係。8月1日起將共同為舊金山及聖馬刁縣居民及商戶提供更多的醫師選擇。

CCHP的會員，包括聯邦保健計畫（Medicare）、公司團體計畫、個人或家庭計畫及投保加州計畫（Covered CA），均可以使用美心醫療集團網絡醫師的服務。

新增的100多名醫師，代表CCHP在聖馬刁縣及中半島的醫療網絡正不斷地擴展。CCHP行政總裁盧永聲表示：「我們花了七年時間建立此合作關係。為了會員利益，我們不會盲目追求增長，因此需要評估及選擇適合的夥伴。擴大醫師網絡的目的是讓會員受惠，尤其是聖馬刁縣的會員。」

「與CCHP合作，代表病人及病人信賴的本地醫師可以有更多的優質保健計畫選擇。」美心醫療集團聯合創始人曹樂東醫師說：「很多病人獲悉美心與CCHP簽約合作，都說像是回家的感覺。」近十年，一群來自舊金山南部及聖馬刁縣北部的獨立家庭醫師共同創立美心醫療集團，以技術為動力，希望對如何組織及向病人提供護理產生更大的影響。美心是阿波羅醫療控股公司（ApolloMed）的子公司，將致力提供高質素的病人服務。

「25多年來，我們一直在為獨立醫師提供能力和發展工具，以經濟高效的方式提供更高水準的護理。」ApolloMed執行主席Kenneth Sim表示：「我們很高興歡迎CCHP加入我們的健康計畫合作夥伴大家庭，這使我們的患者能夠選擇最佳的健康計畫，並看到適合他們獨特需求的醫師。ApolloMed歡迎所有醫師加入這個不斷壯大並以病患為中心的團隊。」

東華醫院首席執行官張建清博士說：「醫師團體是在我們的社區提供優質和符合文化的護理的關鍵組成部分。在過去兩年，保護社區的安全極為重要，很高興美心醫療集團能夠繼續保持服務和關心社區成員的悠久傳統。為保護社區免受COVID-19大流行的影響，這是我們共同努力解決健康危機的典範，與美心集團和ApolloMed合作，只會讓我們變得更強大。」

醫生及社區代表，見證CCHP與美心醫療集團簽署合作協議。（東華醫院供圖）
醫生及社區代表，見證CCHP與美心醫療集團簽署合作協議。（東華醫院供圖）

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