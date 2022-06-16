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遊玩、購物、就診…「輕鬆到達目的地」 聖荷西新服務造福長者

記者陳爍嘉／聖荷西報導
一位居民站在「輕鬆到達目的地」（RYDE）便民服務的汽車旁。（取自聖他克拉拉縣官網）
一位居民站在「輕鬆到達目的地」（RYDE）便民服務的汽車旁。（取自聖他克拉拉縣官網）

為了幫助65歲以上的老年人保持獨立行動的能力，以便他們遊玩、購物、就診或者拜訪朋友，聖荷西市部分地區從13日開始提供「輕鬆到達目的地」（Reach Your Destination Easily，RYDE）便民服務。

「輕鬆到達目的地」將為符合區域和年齡條件的居民提供門對門的短距離非緊急交通服務。此項便民服務惠及的區域包括95118，95119和95122。此前「輕鬆到達目的地」已為金寶（Campbell）、庫比蒂諾（Cupertino）、洛斯蓋圖（Los Gatos）、蒙特塞倫諾（Monte Sereno）和莫甘山（Morgan Hill）的居民提供了服務。「輕鬆到達目的地」新服務區域的選擇，是綜合考慮到這些區域的老年人口數量較多，以及交通選擇比較少而做出的。預計今年晚些時候還將增加更多「輕鬆到達目的地」服務區域。

聖他克拉拉縣議員查維茲（Cindy Chavez）表示，這項交通服務的擴展讓地區內數千名老年人更容易獨立生活，他們能夠自己去看電影、去雜貨店購物，或去醫院看病。同時也將鼓勵老年人積極參與社區活動，有利於他們的身體和精神健康。

根據「輕鬆到達目的地」官網的介紹，如果老年居民需要在薩拉度加、洛斯蓋圖、蒙特塞倫諾或聖荷西郵政編碼95120和95124內的任何商店或餐廳進行路邊取貨或外賣訂單，「輕鬆到達目的地」也可以提供取貨並將其送到上家門的服務。

聖他克拉拉縣高級營養計畫負責人西陶爾（Vanessa Merlano Sittauer）表示，聖他克拉拉縣的老齡化人口數量正在增長，未來幾年老年居民對各種便民服務的需求將呈指數級增長，比如提供熱餐和安排方便且負擔得起的交通，「我們的目標是讓我們社區的老年人能夠在任何地方獨立生活」。

「輕鬆到達目的地」便民服務可以低價幫助服務區域內的老年人，在其居住地8哩範圍內進行非醫療目的的出行交通服務，以及他們在距家16哩範圍內進行的有醫療目的交通服務。居民可以通過電話408-755-7614或者發送郵件至[email protected]註冊，並提前兩天預定行程。服務的具體費率會因居民的收入情況和目的地距離而有所差異，每段行程需花費0.9元至18元。有特殊經濟困難無法負擔這筆費用的居民還可以申請經濟援助。

「輕鬆到達目的地」服務費率。（取自聖他克拉拉縣官網）
「輕鬆到達目的地」服務費率。（取自聖他克拉拉縣官網）

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