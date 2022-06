新研究：新冠腦霧與「化療腦」相似 治療有望

史丹福大學神經病學和神經科學教授莫潔。(取自史丹福大學官網)

一項由史丹福大學 醫學院領導的研究發現,在感染COVID-19後的腦霧(brain fog),在生物學上與癌症 化療引起的認知障礙「化療腦」相似。在這兩種情況下,過度的炎症以同樣的方式損害了同種類的腦細胞。這些發現可能有助於指導治療COVID-19的認知影響。

該項研究的論文「輕度新冠可導致多系神經細胞和髓鞘失調」(Mild respiratory COVID can cause multi-lineage neural cell and myelin dysregulation)在線發表於12日的「細胞」(Cell Press),新發現是基於對患有輕度SARS-CoV-2的小鼠,以及新冠大流行早期收集的感染和死後人腦組織的研究。

史丹福大學神經病學和神經科學教授莫潔(Michelle Monje),與耶魯大學 免疫學和分子、細胞和發育生物學教授岩崎(Akiko Iwasaki)共同擔任該研究的高級作者。

許多新冠病患在康復後會出現一段時間的認知障礙。史丹福大學於2021年3月發表的研究顯示,在新冠流行的第一年裡,大約有四分之一新冠患者出現認知障礙的症狀,並且這樣的情況會持續至少兩個月,而且這個數據是包括了輕症患者的。新冠患者的症狀包括注意力無法集中、記憶力減退,執行力受損,信息處理速度變慢。同樣的症狀經常出現在癌症化療後的病患身上。

幸運的是,由於這個新冠后遺症在病理生理學上與「化療腦」非常相似,所以過去幾十年來與癌症治療相關的研究,都可能幫助找到新冠腦霧後遺症的治療方法。

據了解,史丹福大學神經病學和神經科學教授莫潔和她的團隊曾花了20年時間去研究癌症後的認知障礙。他們發現了化療損害大腦白質功能的關鍵原因,用於隔離神經元長臂的脂肪塗層髓磷脂能夠加速神經信號的傳遞。但是在「化療腦」中,髓磷脂的損傷減慢了神經信號的傳播。

莫潔的團隊已經在研究可以緩解化療後腦霧的藥物,接下來計畫研究這些藥物對於新冠腦霧的治療是否有幫助。莫潔說,雖然新冠腦霧與「化療腦」有許多相似之處,但也可能存在差異,依然需要測試所有新冠的潛在治療方案。