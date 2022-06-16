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新研究：新冠腦霧與「化療腦」相似 治療有望

記者陳爍嘉／聖荷西報導
史丹福大學神經病學和神經科學教授莫潔。（取自史丹福大學官網）
史丹福大學神經病學和神經科學教授莫潔。（取自史丹福大學官網）

一項由史丹福大學醫學院領導的研究發現，在感染COVID-19後的腦霧(brain fog)，在生物學上與癌症化療引起的認知障礙「化療腦」相似。在這兩種情況下，過度的炎症以同樣的方式損害了同種類的腦細胞。這些發現可能有助於指導治療COVID-19的認知影響。

該項研究的論文「輕度新冠可導致多系神經細胞和髓鞘失調」（Mild respiratory COVID can cause multi-lineage neural cell and myelin dysregulation）在線發表於12日的「細胞」（Cell Press），新發現是基於對患有輕度SARS-CoV-2的小鼠，以及新冠大流行早期收集的感染和死後人腦組織的研究。

史丹福大學神經病學和神經科學教授莫潔（Michelle Monje），與耶魯大學免疫學和分子、細胞和發育生物學教授岩崎（Akiko Iwasaki）共同擔任該研究的高級作者。

許多新冠病患在康復後會出現一段時間的認知障礙。史丹福大學於2021年3月發表的研究顯示，在新冠流行的第一年裡，大約有四分之一新冠患者出現認知障礙的症狀，並且這樣的情況會持續至少兩個月，而且這個數據是包括了輕症患者的。新冠患者的症狀包括注意力無法集中、記憶力減退，執行力受損，信息處理速度變慢。同樣的症狀經常出現在癌症化療後的病患身上。

幸運的是，由於這個新冠后遺症在病理生理學上與「化療腦」非常相似，所以過去幾十年來與癌症治療相關的研究，都可能幫助找到新冠腦霧後遺症的治療方法。

據了解，史丹福大學神經病學和神經科學教授莫潔和她的團隊曾花了20年時間去研究癌症後的認知障礙。他們發現了化療損害大腦白質功能的關鍵原因，用於隔離神經元長臂的脂肪塗層髓磷脂能夠加速神經信號的傳遞。但是在「化療腦」中，髓磷脂的損傷減慢了神經信號的傳播。

莫潔的團隊已經在研究可以緩解化療後腦霧的藥物，接下來計畫研究這些藥物對於新冠腦霧的治療是否有幫助。莫潔說，雖然新冠腦霧與「化療腦」有許多相似之處，但也可能存在差異，依然需要測試所有新冠的潛在治療方案。

史丹福大學醫學院。(推特截圖)
史丹福大學醫學院。(推特截圖)

史丹福大學 癌症 耶魯大學

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