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聖荷西市議員戴維斯住家前 發現爆裂物

編譯組／聖荷西15日電
聖荷西市議員戴維斯住家前發現爆裂物，警方出動防爆小組到場處理。（電視新聞截圖）
聖荷西市議員戴維斯住家前發現爆裂物，警方出動防爆小組到場處理。（電視新聞截圖）

當局表示，聖荷西警方14日出動防爆小組，前往現任市議員戴維斯（Dev Davis）位於Willow Glen區的住家處理可疑裝置。

聖荷西警方稍後證實，這個可疑裝置的確是爆裂物，但未提供其他細節，包括這個裝置是用什麼製成的，以及戴維斯是否被人蓄意針對等。警方14日下午解除現場封鎖，表示已不再對公眾造成威脅。

聖荷西警局警佐卡馬里羅（Christian Camarillo）發出聲明說：「我們不想破壞調查的完整性，因此不會公布其他細節。」

參選6月7日聖荷西市長初選失利的戴維斯表示，當鄰居在她家門前發現這個可疑裝置時，她和家人都在家中。他們和附近鄰居很快就被要求疏散。

戴維斯14日在聲明中表示，她沒有看到這個裝置，但身為民選官員，她對有人可能針對她及其家人這件事感到「嚴重不安」。

戴維斯說：「今天上午，有鄰居在我們的住家附近發現一個可疑裝置。在通知警方後，防爆小組到場處理，我和家人及附近鄰居都被要求疏散。我不得不說，有人僅僅因為我是一名民選官員，就對我做出威脅，讓我感到非常不安。」

她還說：「這起事件進一步削弱了我們的民主，也削弱了我們吸引優秀人才競選公職的能力。我們正在全力配合調查，希望能逮捕到肇事者。非常感謝聖荷西警方的辛勞，也感謝鄰居的諒解和支持。」

戴維斯2016年首次當選聖荷西市議員，2020年成功連任。

截至15日，警方還未逮捕到任何嫌疑人。卡馬里羅表示，他們正在積極調查這起事件。

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