海外青年文化志工培訓 成果豐

海外青年文化志工培訓完成，並舉辦成果展。（記者李榮╱攝影）

金山灣區 「僑務委員會2022-2023年海外青年文化志工（FASCA）培訓」，6月份以實體課程在金山灣區僑教中心舉行。在多天的培訓後，有80位學員完成培訓正式成為FASCA成員，未來一年將擔任青年文化大使，參與各項公益社區服務活動。

僑教中心指出，海外青年文化志工計畫，是希望以青年力量，讓世界看見台灣。今年度的FASCA結業典禮和年會成果展，包括駐舊金山 辦事處處長賴銘琪、金山灣區僑教中心主任莊雅淑、副主任徐廣梅、僑務委員呂玉貞、李文雄、鍾振乾、以及學員及家長200多人參與。

賴銘琪表示，學員經過培訓，學到十八般武藝，如舞獅、扯鈴、雜技中，更加認識台灣文化，同時結識到許多志同道合的朋友。

莊雅淑感謝五位諮詢教師、熱心專業老師及所有資深「Senior FASCA」的協助，讓這次的訓練活動圓滿成功。她表示，僑委會一直關心海外學子的成長，每年都會舉辦海外青年文化志工的培訓活動，期待海外青年學子能透過與自己生活背景相同的朋友共同學習、共同成長。

莊雅淑指出，希望學子能透過這個活動，更了解父母的家鄉和文化。其次，也透過社區服務來培養領導能力，發揮才能。未來的一年大家可參加後續培訓及社區服務的工作，期盼所有FASCA成為青年文化大使，讓世界看見台灣。

結業典禮上賴銘琪及莊雅淑向諮詢導師陳安東、蘇淑蓉、劉麗鋓、吳季芳及李娜亞和培訓小組老師陳麗玲、鄒尚文、趙明、章志彬、李娜亞頒發感謝狀，感謝老師對FASCA付出。出席僑務委員呂玉貞、李文雄及鍾振乾並應邀代為頒發學員結業證書。