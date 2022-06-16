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防長者受虐 金山10組織百萬步宣導

記者李怡╱舊金山報導
舊金山十個為長者提供援助和服務組織，用十天內步行超過一百萬步方式，支持「世界老人虐待防治推廣日」。 （記者李怡╱攝影）
舊金山十個為長者提供援助和服務組織，用十天內步行超過一百萬步方式，支持「世界老人虐待防治推廣日」。 （記者李怡╱攝影）

舊金山十個為長者提供援助和服務的組織，15日用十天內步行超過一百萬步的方式，以支持「世界老人虐待防治推廣日」。並以此來提醒社區民眾，保護長者人人有責，以加強公眾對老人虐待的認識，面對虐待要積極發聲，鼓勵舉報。

由國際防止虐待長者聯網 (International Network for the Prevention of Elder Abuse) 和在聯合國世界衛生組織 發起的「世界老人虐待防治推廣日」 ，目的是提升大眾對虐待老人的行為引起重視，加強社區的監管。

此次參與世界老人虐待防治推廣日步行活動的舊金山隊由十個組纖組成，包括美亞醫療集團、 亞太裔法律外展機構、社區青年中心、家庭暴力委員會、預防長者受虐待計畫、舊金山市殘障人士及長者服務部、市女性地位服務部、舊金山市警察局、安老自助處、以及舊金山市地檢處的受害者服務部。

這十個組織一直攜手合作宣傳相關社區資源，提供一些必需支援服務及計畫的信息，例如執法條例、社區中心和公共交通。並鼓勵家人定期探望年長的親人，確保長者獲得關懷及支持，防止他們感到孤立，為護理照顧者提供支持，及招募義工等。

安老自助處行政主任鍾月娟說：「在六十歲及以上的美國人中，每十人之中便有一名長者曾遭受過虐待。在許多情況下，老人虐待的情況往往被低估，因爲很多案例並沒有被上報。孤立和缺乏社區支援增加了被虐待的風險。」

殘障人士及長者服務部的執行主任德爾曼Kelly Dearman 說，他們與社區合作尤其重要，不僅要提高對這個問題和相關風險的認識還要共同努力尋找解決方案。

亞太裔法律外展所的行政主任梁淑嫻表示：「我們鼓勵和支持長者舉報並記錄這些虐待事件。在過程中，我們以亞太裔和社區為中心，宣揚及信導具有文化性和語言服務性的干預措施和政策。舉報虐待老人和仇恨事件可以真正幫助受害者，這樣他們的案件就可以被追蹤與跟進。我們加入了這項目，與夥伴努力一起出一份力以望能消除老人虐待的現狀。 」

預防長者受虐待計畫部（EAP）總管 Ali Chiu表示，很榮幸被選為亞太裔老人虐待指導委員會的成員。在倡導尊重長者文化的同時，將積極支持受虐待的亞太長者，並緊密地與舊金山基層組織合作。

舊金山 警察 聯合國

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