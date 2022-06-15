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15歲少女聖荷西商場外遭氣槍射擊 肺塌陷肋骨骨折

編譯組／聖荷西14日電
聖荷西15歲少女維塔雷利在Valley Fair商場附近遭不明人士以氣槍射擊，導致她肺部塌陷、肋骨骨折。（取自推特）
聖荷西15歲少女維塔雷利在Valley Fair商場附近遭不明人士以氣槍射擊，導致她肺部塌陷、肋骨骨折。（取自推特）

一名少女上周末在聖荷西Valley Fair購物商場附近遭不明人士以氣槍射擊，必須住進加護病房接受治療。

這起攻擊事件導致15歲的維塔雷利（Gianna Vitarelli）內出血、肺部塌陷和肋骨骨折。她說：「我差點因此死掉，子彈只差1吋就打中我的心臟，它有可能造成更嚴重的傷害和後果。我希望讓人們知道這件事。」

13日出院的維塔雷利表示，被人用氣槍隨機亂射，讓她至今仍處在驚嚇中。維塔雷利說，她10日在Valley Fair商場附近和朋友一起走路回家，在Monroe Street和Homewood Drive十字路口被人從背後射中。

維塔雷利說：「我們兩人聽到『砰』一聲巨響，我覺得很奇怪，還轉頭看，看到一部汽車快速開走。」然後，維塔雷利就開始感到疼痛，無法呼吸。她的朋友查看她的背部，發現有血從一個小洞中流出。

維塔雷利說：「我先去了凱薩醫院（Kaiser），後來被緊急送往聖他克拉拉谷醫療中心（Santa Clara Valley Medical Center），在那裡做了手術。」

醫師後來告訴她，有一顆子彈還留在她的肺裡。她說：「他們表示，子彈在軟組織裡無法取出，因為太危險，可能一輩子都要留在身體裡，除非它自行排出。」

維塔雷利和朋友懷疑，這起罪行可能與社群媒體TikTok上發起的一項挑戰有關。這項挑戰鼓勵人們對毫無戒心的受害者發射膠彈（gel ball）或高吸水性子彈Orbeez。

不過，維塔雷利表示，她的例子是極端的版本。她說：「X光檢查顯示，射中我的不是Orbeez子彈，而是真的金屬子彈，所以造成我的肺部塌陷。」

聖荷西警方表示，10日下午在該地區遭到氣槍攻擊的不只維塔雷利，還有其他受害者。警方指出，一名42歲的婦人在Stevens Creek Blvd的Walmart停車場被射擊，一名9歲的女童也在附近的Westgate商場被人從背後射擊，他們正在調查這幾起事件是否有所關聯。

警方表示，嫌犯可能被控以致命武器攻擊他人，這在加州屬於重罪。

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