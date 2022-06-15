尿騷味重、沒換衣服…9大預警信號 確定老人是否被虐

安樂居東灣和南灣的資深社工區域經理陳詩寧說，老人是否被虐待，可以觀察預警信號。（安樂居供圖）

6月15日是「世界老人虐待關注日」，希望在全球範圍提倡保障長者權益。安樂居東灣和南灣的資深社工區域經理陳詩寧說，老人是否被虐待，可以觀察九大預警信號，比如，家裡尿騷味很重、幾周沒換衣服、床單很髒、身上有不明淤青、體重大降；為防止老人跌倒、將其綁在椅子上；又或家人不願意讓老人和外人講話、如老人在某個親友旁邊，突然很焦慮或害怕；或老人有莫名其妙的帳單。

陳詩寧說，老人虐待，是針對65歲以上的老人，分為幾種情況，比如，身體方面的虐待，精神或情緒方面的虐待，照顧者疏忽或忽略老人，老人財物遭濫用、財產遭挪用；又或老人自我疏忽，無法自我照顧；性方面的虐待等。老人被疏忽甚至虐待的現象常發生，但通報率卻非常之低，尤其在華裔 社區。統計來說，很多人以為虐待發生在長期照顧機構，其實不少是發生在家中。有可能是被照顧老人的子女、孫子或配偶虐待。

若老人在社會中被孤立，沒有社交，本身有殘障疾病，比如有失智 症的老人，容易受到虐待。有時家庭照顧者的壓力很大，自身有失業或精神上的問題，很容易造成虐待老人。相比於小孩子虐待，老人虐待更不容易被通報。「因為小孩會去上學，老師會看到，小孩去看醫生，也會被觀察。若孩子身上有淤青，不正常的症狀，很多雙眼睛在看，這些症狀會被看到。」

陳詩寧表示，很多老人不常出去，接觸對象都是家裡人，沒有太多人幫忙看著。有些老人也沒有定期看醫生的習慣，就算受到虐待，通報率也很低。老人被虐待後，會以中國人的想法思考，覺得是兒女不孝順，不會考 慮到某些做法是虐待的一種。有些老人的唯一照顧者是親人，需要照顧者。雖然照顧者做了虐待的行為，老人也不願意講。「很多服務的老人，在記憶方面有失智問題，沒有辦法講出虐待。」

如何分辨老人被虐待的症狀或預警信號？陳詩寧說，經常看到老人的自我疏忽包括老人沒有支持系統，自己居住，家裡尿騷味很重，幾周沒換衣服，床單很髒。能推測老人不能照顧自己。「如果老人的唯一親人只有一個，若其親人沒有注意，或者老人不說，我們很難知道，老人是否被虐待。還可以觀察，子女是否挪用金錢，是否有精神或情緒上的虐待，說出羞辱的話語。」

另外，如果老人身上有無法解釋的淤青。詢問後，老人說跌倒了，卻講不清楚原因。或老人體重大降，沒有喝足夠的水。如老人在某個親友旁邊，突然很焦慮或害怕。家人不願意讓老人和外人講話，家人會阻斷老人和外界的溝通。若老人有行為上的改變，睡眠的改變，都是被虐待的症狀。另外，老人有莫名其妙的帳單，或者錢不見了，可能是財務被虐待。

陳詩寧分析，親友或社工可以聯繫成人保護服務局(Adult Protective Services) ，通報可疑的虐待情況 。但此舉並非要求通報的人去查證，該服務局會進行查證，確定是否符合被虐待的條件，以做出設立個案等處理。「可能有些人不想要通報，怕老人被安置到別處。其實，通報是提供另外一種協助，讓老人和其他的服務對接。通報不會造成老人被安置到別處。透過通報，讓家人知道有如此保護老人的流程，社工也可以聯絡道其他支持機構和單位。比如幫助老人聯繫居家護理服務（IHSS）。」

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