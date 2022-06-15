聖荷西議會通過 水費7月上調 影響逾13萬戶

聖荷西水費將上漲（記者陳爍嘉╱攝影）

聖荷西 市議會一致投票 通過，7月份開始提高特定社區飲用水和再生水費率的決定。聖荷西的市政供水系統服務著13萬多戶家庭。

根據市政供水系統的預計，未來12個月聖市的總用水量將下降，但維護和運行供水系統的成本將從去年的4790萬元增加到5610萬元，購買水的成本預計在未來 10 年內也將增加，其中2023年至2024年、2024年至2025年的水費預計每年都將增加15%，隨後七年的水費預計每年將增加約10%。在過去的一年裡，聖荷西市的水費大概增長了8%至12.7%。

聖荷西居民吳先生表示，雖然水費也要漲了，但因為基數本來就不高，所以對自己完全沒有影響。這點水費的上漲，遠不如油價 波動對生活造成的影響大。

市民實際每月支付的水費會因為其所在地區和實際用水量的不同而有所差異。根據市政府官員的估計，居住在北聖荷西艾爾維索 (Alviso)區域的居民大概每月要多支付24元用於購買水，而居住在常青（Evergreen）和伊登維爾（Edenvale）區域的居民只需每月額外支付約16元水費。

市議員艾派薩（Maya Esparza）表示：「現在通貨膨脹得很厲害，民眾的生活在各方面都受到打擊，基本生活費用的上漲將為居民增添額外的負擔」。

環境服務部副主任普羅文扎諾（Jeff Provenzano）表示，聖荷西市的用水援助計畫將會很快推出。這個計畫將由聖心社區（Sacred Heart Community Service）負責執行，為生活極其困難的居民們支付最多2000元的水費。

除了水費的上調，本周的市議會還批准了垃圾處理費和污水處理費的漲價，漲幅分別為4％-8%和9%。這三項費率的上漲遭到了極少數居民的反對，但由於抗議的居民數量只佔了不到居民總數的1%，所以並沒有成功阻止費率上漲。