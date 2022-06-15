我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

油價6.99元輸錯成69分 北加加油站虧大了…怒炒經理

500富豪資產蒸發1.4兆 馬斯克、貝佐斯是「大輸家」

聖荷西議會通過 水費7月上調 影響逾13萬戶

記者陳爍嘉╱聖荷西報導
聖荷西水費將上漲（記者陳爍嘉╱攝影）
聖荷西水費將上漲（記者陳爍嘉╱攝影）

聖荷西市議會一致投票通過，7月份開始提高特定社區飲用水和再生水費率的決定。聖荷西的市政供水系統服務著13萬多戶家庭。

根據市政供水系統的預計，未來12個月聖市的總用水量將下降，但維護和運行供水系統的成本將從去年的4790萬元增加到5610萬元，購買水的成本預計在未來 10 年內也將增加，其中2023年至2024年、2024年至2025年的水費預計每年都將增加15%，隨後七年的水費預計每年將增加約10%。在過去的一年裡，聖荷西市的水費大概增長了8%至12.7%。

聖荷西居民吳先生表示，雖然水費也要漲了，但因為基數本來就不高，所以對自己完全沒有影響。這點水費的上漲，遠不如油價波動對生活造成的影響大。

市民實際每月支付的水費會因為其所在地區和實際用水量的不同而有所差異。根據市政府官員的估計，居住在北聖荷西艾爾維索 (Alviso)區域的居民大概每月要多支付24元用於購買水，而居住在常青（Evergreen）和伊登維爾（Edenvale）區域的居民只需每月額外支付約16元水費。

市議員艾派薩（Maya Esparza）表示：「現在通貨膨脹得很厲害，民眾的生活在各方面都受到打擊，基本生活費用的上漲將為居民增添額外的負擔」。

環境服務部副主任普羅文扎諾（Jeff Provenzano）表示，聖荷西市的用水援助計畫將會很快推出。這個計畫將由聖心社區（Sacred Heart Community Service）負責執行，為生活極其困難的居民們支付最多2000元的水費。

除了水費的上調，本周的市議會還批准了垃圾處理費和污水處理費的漲價，漲幅分別為4％-8%和9%。這三項費率的上漲遭到了極少數居民的反對，但由於抗議的居民數量只佔了不到居民總數的1%，所以並沒有成功阻止費率上漲。

聖荷西 油價 投票

上一則

加州紅旗法上路6年 阻止58起潛在槍案

下一則

金山市議員提議撥1.18億 扶持亞太裔非盈利機構

延伸閱讀

物價漲不停 聖荷西水費7月還要漲

物價漲不停 聖荷西水費7月還要漲
矽谷路怒 亞裔男子不爽亮槍 警方在嫌犯家中起出65把槍

矽谷路怒 亞裔男子不爽亮槍 警方在嫌犯家中起出65把槍
擔心高昂住房成本 聖荷西市將縮減停車位 居民叫苦

擔心高昂住房成本 聖荷西市將縮減停車位 居民叫苦
沉沒300年 聖荷西號寶藏曝光估值數十億美元

沉沒300年 聖荷西號寶藏曝光估值數十億美元
聖荷西槍爆擊案 3人死亡

聖荷西槍爆擊案 3人死亡

熱門新聞

影片中顯示，受害者男主人被歹徒用槍指著。（聖荷西警方提供）

聖荷西貝律耶沙華人區 駭人入室搶劫案 受害人被槍指著

2022-06-08 14:58
舊金山的纜車，從漁人碼頭駛向聯合廣場。 （記者李怡／攝影）

物價飛漲、疫情緩解 街景重現繁忙 舊金山遊客嘆吃不消

2022-06-12 02:20
科技業界專家分析，矽谷輝煌時期可能即將結束。(Getty Images)

削減成本求生存 CNN：矽谷輝煌年代恐將結束

2022-06-10 15:52
濃豆乳一家人在美國安身立命，繼續衝刺打造美國夢。（記者江碩涵／攝影）

濃豆乳深耕打出知名度 開創新口味攻主流市場

2022-06-10 22:40
許多旅客都盼望邊境解封，回到正常的旅行步調。（記者李榮／攝影）

台灣遲不放鬆邊境檢疫 僑胞急跳腳

2022-06-08 20:32
密爾布瑞首個第一代華裔移民市議員馮嘉輝，在舊金山公園散步，被人用混凝土磚塊襲擊，頭部砸傷。（取自馮嘉輝臉書）

「石塊從天砸下 頭部2吋傷口」北加華裔市議員 被襲擊

2022-06-12 22:16

超人氣

更多 >
黃石公園34年首次關閉 很多華人被害慘了

黃石公園34年首次關閉 很多華人被害慘了
曼哈頓女以胡椒噴霧攻擊亞裔 1小時內同地點犯案多次

曼哈頓女以胡椒噴霧攻擊亞裔 1小時內同地點犯案多次
30年房貸利率暴漲至6.28% 近10年之最

30年房貸利率暴漲至6.28% 近10年之最
聯準會本周可能考慮一次升息3碼

聯準會本周可能考慮一次升息3碼
暴雨洪災重創黃石國家公園 34年來首度全面關閉

暴雨洪災重創黃石國家公園 34年來首度全面關閉