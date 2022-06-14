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支持同志驕傲月 巨人、道奇齊戴「彩虹帽」

記者王子涵／舊金山報導
舊金山巨人隊和洛杉磯道奇隊，這對賽場上的老冤家在11日的比賽中共同創造了歷史。（巨人隊提供）
舊金山巨人隊和洛杉磯道奇隊，這對賽場上的老冤家在11日的比賽中共同創造了歷史。（巨人隊提供）

舊金山巨人隊和洛杉磯道奇隊的對決被稱為棒球大聯盟（MLB）歷史上最精采、最持久的對壘。在聯盟一百多年的歷史中，道奇隊獲得24次常規賽第一的戰績，為全聯盟勝率最高的球隊，而巨人隊緊隨其後，獲得23次此殊榮。這對賽場上的老冤家在11日的比賽中共同創造了歷史，他們成為聯盟中首支在同場比賽中佩戴驕傲帽子（Pride Cap）的兩支球隊，支持LGBTQ+社區。

2021賽季，巨人隊是第一支將LGBTQ+社區所代表的彩虹色融入其球衣設計中的球隊。巨人隊經理卡普勒（Gabe Kapler）說：「我們真的很期待與道奇隊的合作，並真正走到一起讓人們意識到，對任何社區勉強接受的態度是不夠的，每個人都是需要被欣賞的。」

道奇隊於3日在主場對陣紐約大都會的比賽中，舉行了年度第9次LGBTQ+之夜。

道奇隊和巨人隊的合作對於棒球大聯盟來說是一個積極的信號，因為最近坦帕灣雷霆隊在4日驕傲之夜的處理方式遭到了社會的批評。在那場比賽中，有5名投手拒絕身穿有驕傲顏色的球衣。

球隊發言人亞當（Jason Adam）在賽後選擇為球員的行為辯護，「這是一個艱難的決定，因為我們最終想要的是，讓這裡的所有人都受到歡迎和喜愛。但當我們把它貼在身上是，我想很多人都有自己的決定，因為這代表著一種生活方式。」

棒球評論員格裡森（Scott Gleeson）表示，雷霆隊球員所傳達的信息就是，這裡不歡迎LGBTQ+人士。

為了慶祝驕傲月，世界各地的體育聯盟都參與了慶祝活動。棒球大聯盟的28支球隊將在本月的比賽中舉辦至少一場的驕傲之夜慶祝活動。

舊金山巨人隊和洛杉磯道奇隊，這對賽場上的老冤家在11日的比賽中共同創造了歷史。（...
舊金山巨人隊和洛杉磯道奇隊，這對賽場上的老冤家在11日的比賽中共同創造了歷史。（巨人隊提供）
舊金山巨人隊和洛杉磯道奇隊，這對賽場上的老冤家在11日的比賽中共同創造了歷史。（...
舊金山巨人隊和洛杉磯道奇隊，這對賽場上的老冤家在11日的比賽中共同創造了歷史。（巨人隊提供）

道奇 LGBTQ 大都會

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