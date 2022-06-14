學者祈凱立：朱立倫訪美 僅稱接受九二共識 恐難滿足北京

祈凱立（右）表示，朱立倫對於九二共識的模糊是聰明且實際的，但北京可能不再滿足。左為朱立倫。（取自朱立倫臉書）

國民黨 主席朱立倫結束訪問美國的行程回到台灣，此行朱立倫主要是替國民黨駐美代表處揭牌，並多次公開強調國民黨的親美路線，同時也向美方宣示「We're here, We're back！」訊息。朱立倫一行人訪美首站就是在舊金山灣區，他在灣區時也到史丹福大學 與胡佛研究院智庫交流，但該會談並為對外開放。

史丹福大學胡佛研究院學者祈凱立（Kharis Templeman）13日向本報指出，朱立倫一行人在史丹福大學胡佛的會議為閉門論壇，且雙方都有不對外公開的共識。不過，朱立倫在在華府智庫布魯金斯研究院（Brookings Institution）發表演說，公開再次強調國民黨的路線與論述，倒是有許多持續觀察的地方。

朱立倫在布魯金斯研究院時，被問到對九二共識的看法。朱立倫表示，九二共識是兩方的建設性、創造性模糊，是沒有共識的共識」（Non-Consensus Consensus）。國民黨希望擱置衝突，向前邁進。

祈凱立分析，在該場演說中，朱立倫「聰明地」向美國指出了美國一個中國政策與九二年共識之間的相似之處。畢竟美國的一個中國政策與九二共識，都使用類似的外交技巧來克服根本上的分歧，並等於提供了機會允許討論實際問題的空間。美國在討論美國對台灣現狀的立場，以及美國與中華人民共和國關係時，本來就習慣非常謹慎地解析對話，可以理解模棱兩可用詞的價值。

不過，祈凱立也認為，朱立倫在布魯金斯學會的演講或問答環節中，沒有談到九二共識是否仍然足以使兩岸關係恢復到更加合作的平衡狀態，這點其實是比較大的問題。因為，許多在美國的台灣問題觀察家都擔心，北京 會對未來的國民黨政府提出更多要求，例如要求開始政治談判。對於北京來說，僅僅重複一個「接受九二共識」將不再足夠，「我不認為朱主席或這次國民黨的代表團，對這一擔心有夠好的回應。」

祈凱立表示，從整體朱立倫一行人的訪美成果來說，國民黨確實向美國表明國民黨「處於穩定兩岸關係和防止與中國發生衝突的更好位置」，提出了充分的理由。當然，美國人在台灣的選舉中沒有投票權，所以國民黨不能只說服美國的智庫。

祈凱立進一步解釋，國民黨首先必須向台灣選民說明，國民黨更能穩定兩岸關係。國民黨必須說服台灣選民，而不僅僅是美國的觀察家。國民黨必須成功讓選民相信國民黨的兩岸政策比民進黨的兩岸政策更有利於台灣。同時，國民黨也要讓選民了解，國民黨仍然會保護台灣的主權、安全和民主價值觀，就算國民黨會試圖改善與北京的關係。

對於2024年的台灣大選，祈凱立則認為，雖然選戰將會相當艱難，且國民黨還必須要說服台灣的選民國民黨的兩岸政策更有利於台灣整體，但是國民黨還是有勝選的機會。因為，民進黨在選擇蔡英文繼任者時也會遇到困難與挑戰，黨內也有可能會分裂；另一方面，台灣也有可能會有一個實力不弱的第三方候選人出現，瓜分民進黨與國民黨的選票，「在這些情況下，如果國民黨能夠提名最受歡迎的候選人且團結黨內，國民黨還是會有機會的。」