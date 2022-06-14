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擔心高昂住房成本 聖荷西市將縮減停車位 居民叫苦

記者陳爍嘉／聖荷西報導
居民區街邊的停車位相對緊張。（記者陳爍嘉／攝影）
居民區街邊的停車位相對緊張。（記者陳爍嘉／攝影）

由於擔心氣候變化和高昂的住房成本，聖荷西市正考慮廢除一項已有數十年歷史的政策，旨在確保聖荷西市有足夠的停車位。聖荷西市議會周二將對此提議進行深入探討，未來聖荷西市可能全面取消新開發建築的停車位數量最低要求（mandatory parking minimums），或可能只在城市的部分地區縮減停車位數量。

多年來，聖荷西市一直要求開發商們至少要預留固定數量的現場停車位。但市政府官員表示，這項措施間接推高了住房成本，加劇了郊區擴張，使人們更難步行、騎自行車或乘坐公共交通工具前往目的地。根據一份城市備忘錄紀錄，這項措施導致整個城市停車位供過於求，聖何塞約有72萬輛註冊車輛，而平均每輛車有2.68個停車位。

但是市民樸女士說：「我不支持居民區縮減停車位數量，我沒感覺車位供過於求，就我現在住的95121區域，每天找停車位都要繞一兩圈才能找到。我覺得住宅區需要更多免費停車位，最好把停車的時間限制也取消一下。政府可以只縮減購物廣場和商業中心的停車位，我看這些地方有好多停車位都是空著的。」

社區衝鋒非盈利組織Catalyze SV負責人索爾（Alex Shoor）表示，「取消新開發建築停車位的最低限額，將使開發商能夠靈活地建造更多急需的住房，因為包括停車在內的成本很高。如果你不得不把所有的錢花在未使用的、不必要的停車位上，你將無法提供所有需要的東西。」

根據城市智庫SPUR的2020年報告，每個停車位建造成本約為5萬元。根據索爾的說法，如果車庫延伸到地下，這個數字將飆升至7.5萬元。聖荷西市可以要求開發商把這筆錢投入到新建築的綠化或增加居民福利等。

另外根據2019年一份城市報告指出，汽車廢氣排放是聖荷西市減少溫室氣體排放的最大障礙，占聖荷西所有溫室氣體排放量的51%。溫室氣體所引發的全球變暖等氣候變化可以導致很多問題，比如氣候異常、海平面上升、冰川和凍土融化等，如果民眾出門可以減少對汽車的依賴、改乘公共交通或盡量依靠步行、自行車，將有助於實現聖荷西市減少溫室氣體排放的目標。

對於改乘公共交通的建議，聖荷西居民吳先生提出抗議。他說，「公共交通這麼不方便，等車要等半小時以上，而且很多公車站也不安全，日常出行還是得自己開車，現在路邊停車已經很難了，要是再減少停車位，大家一起搶地方停車，無疑更加影響大眾出門權利。」

聖荷西一家餐廳門口有充足的停車位。（記者陳爍嘉／攝影）
聖荷西一家餐廳門口有充足的停車位。（記者陳爍嘉／攝影）

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