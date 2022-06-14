我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國公民赴中探親、工作 中國時隔2年重開簽證申請

1張圖／104：94 NBA總冠軍戰G5 勇士搶下聽牌勝

1.5萬名女員工控告歧視 Google賠償1.18億和解

編譯組／灣區13日電
1萬多名女性員工集體控告歧視，Google賠償1億1800萬元和解。(美聯社)
1萬多名女性員工集體控告歧視，Google賠償1億1800萬元和解。(美聯社)

Google已同意向多達1萬5500名女性員工支付總額1億1800萬元，以和解長達數年的集體訴訟，其指控Google歧視女性員工。

原告伊莉絲(Kelly Ellis)、皮思(Holly Pease)、維蘇里(Kelli Wisuri)及拉瑪(Heidi Lamar)指控這家價值1.4兆元的科技巨頭，將女性置於低於男性的薪資水平，提供女性較低薪工作，升職女性較為緩慢且不頻繁，從事類似工作的女性員工、薪資通常低於男性。

皮思在Google工作近11年、擔任管理職務，她在聲明表示，作為一名在科技產業度過整個職業生涯的女性，她對Google同意採取行動做為和解一部分，感到樂觀，將確保女性獲得更多平等。

這起集體訴訟，為一系列指控矽谷科技行業對女性存在偏見的訴訟之一。

在股東們起訴Google涉嫌對女性性騷擾與不當行為之後，公司於2020年承諾斥資3億1000萬元用於多元化、公平與包容計畫。軟體巨頭甲骨文(Oracle)近來與2017年提出訴訟進行抗爭、訴訟稱甲骨文多個工作類別的女性薪資低於男性。

LinkedIn於5月同意支付180萬元的拖欠薪資，聯邦調查結論，平台在工程、產品與行銷工作少付686名女性員工薪資。去年11月，舊金山影像分享平台Pinterest同意花費5000萬元促進多元化並改變公司文化，之前股東訴訟稱公司歧視女性與有色人種。

Google訴訟和解協議含括工作範圍廣泛，從工程師、銷售人員到公司園區學前班老師，針對性別偏見和解案件，賠償金額龐大。不過，柏克萊加大社會學教授哈芙曼(Heather Haveman)認為，對Google來說，金額相當小，Google年度收益高，去年有2580億元。此外，和解支付金額並非是法官命令，因此不構成法律先例，「然而，小公司傾向仿效成功大企業領袖的作法，Google決定和解，將會被同樣面臨類似法律索賠的公司仿效。」

訴訟於2017年在舊金山縣高等法院提出。日前公布的和解協議，仍需法院批准。Google在協議中則否認有不當行為，公司聲明表示，儘管堅信政策與作法公平，但經過近五年訴訟，雙方一致認為，和解符合每個人的利益。

一旦和解獲得批准，自2013年9月以來，在236個工作職位多達1萬5500名現任與前任女性員工，將根據公式獲得款項，包括工作時間、類別、級別、績效評級、教育與經驗。

Google 歧視 舊金山

上一則

台灣科技人轉行 創業「濃豆乳」打進美市場

下一則

台灣4影片 入選Frameline舊金山國際同志影展

延伸閱讀

舊金山好奇男翻下懸崖後被困 自救無果被消防員解救

舊金山好奇男翻下懸崖後被困 自救無果被消防員解救
同志驕傲月 台灣四部影片入選2022舊金山Frameline影展

同志驕傲月 台灣四部影片入選2022舊金山Frameline影展
谷歌工程師稱其研究的機械人有感知力和害怕死

谷歌工程師稱其研究的機械人有感知力和害怕死
明健聯合攻數位醫療 智慧膠囊判讀病情

明健聯合攻數位醫療 智慧膠囊判讀病情
Google地圖新功能上線 一鍵查空氣品質、哪裡有火災？

Google地圖新功能上線 一鍵查空氣品質、哪裡有火災？

熱門新聞

影片中顯示，受害者男主人被歹徒用槍指著。（聖荷西警方提供）

聖荷西貝律耶沙華人區 駭人入室搶劫案 受害人被槍指著

2022-06-08 14:58
25歲的尼泊爾裔男子塔芒遭背後殘忍襲擊搶劫，手機、錢包、褲子、鞋子和長外套都被擄走，他被打得失去知覺、躺在街上。身上只剩下四角內褲、襪子和T恤。（取自捐款頁面）

「外套、鞋子都搶，只剩內褲襪子」北加亞裔被劫

2022-06-05 18:53
羅達倫提案將農曆新年定為加州的假日。（本報檔案照片，記者李榮攝影）

農曆新年定為假日 加州眾議會通過

2022-06-07 02:20
舊金山的纜車，從漁人碼頭駛向聯合廣場。 （記者李怡／攝影）

物價飛漲、疫情緩解 街景重現繁忙 舊金山遊客嘆吃不消

2022-06-12 02:20
科技業界專家分析，矽谷輝煌時期可能即將結束。(Getty Images)

削減成本求生存 CNN：矽谷輝煌年代恐將結束

2022-06-10 15:52
許多旅客都盼望邊境解封，回到正常的旅行步調。（記者李榮／攝影）

台灣遲不放鬆邊境檢疫 僑胞急跳腳

2022-06-08 20:32

超人氣

更多 >
紐時解答新冠癒後能免疫多久？再次感染會更嚴重嗎？

紐時解答新冠癒後能免疫多久？再次感染會更嚴重嗎？
投資人無處可逃...股指全面崩潰 史指跌入熊市

投資人無處可逃...股指全面崩潰 史指跌入熊市

搶房大戰 買家捧現金買房 達8年來高點

搶房大戰 買家捧現金買房 達8年來高點

傷勢重？被禁言？唐山被害人至今未發聲 網憂「不單純」

傷勢重？被禁言？唐山被害人至今未發聲 網憂「不單純」
唐山打人惡霸穿過…服飾品牌BOY躺槍 網掀退貨潮

唐山打人惡霸穿過…服飾品牌BOY躺槍 網掀退貨潮