台灣4影片 入選Frameline舊金山國際同志影展

台灣四部影片入選2022舊金山Frameline影展，該影展也是知名的同志影展。（記者李榮／翻攝）

Frameline舊金山國際同志 影展（Frameline San Francisco International LGBTQ+ Film Festival）是全球規模最大的同志影展，影展今年連續第三年與台灣的文化部駐洛杉磯臺灣書院合作，選映四部台灣影片，包括入圍坎城影展 「金錢男孩」、迷你劇集「第一次遇見花香的那刻」，以及短片「桶裝仙女」、「Kiss」。

今年也是第46屆的Frameline影展，採線上線下方式舉辦，預計於6月16日至26日舉辦實體影展，6月24日至30日進行線上串流放映。在台灣影片方面，刻畫同志性工作者生活群像的「金錢男孩」，除入選2021年坎城影展「一種注目」（Un certain regard）單元，也入圍第58屆金馬獎最佳男主角及最佳新導演。本次主辦單位安排6月21日於卡斯楚戲院（Castro Theatre）放映，邀請導演C.B. Yi出席映後座談，與觀眾面對面，分享影片製作歷程與背後故事。

「第一次遇見花香的那刻」是浪漫女女戀劇集，不僅是台灣首度入圍歐洲最大劇集競賽SERIES MANIA的作品，且獲美國「綜藝報Variety」選入「2021年度最佳國際電視節目」。故事圍繞一對高中時在愛情與友誼間躊躇的排球隊學姐、學妹，15年後在一場校友婚禮上巧遇，渴望釋放壓抑多年的情感與慾望。

短片「桶裝仙女」則是描述一位身兼瓦斯桶工人的變裝皇后，也是有神奇魔法的仙女，她的出現引發小男孩展開探索性別認同的旅程。另一部片「Kiss」，以同志三溫暖為背景，用科幻詩意的超現實魔幻感，帶領觀眾走進夢境般的三溫暖。

洛杉磯臺灣書院介紹，Frameline是全球知名且歷史悠久之同志影展，每年於6月同志驕傲月（Pride Month）舉辦，搭配舊金山同志大遊行，聚集6萬名以上參與者，是舊金山灣區知名的LGBTQ藝術活動。

影片詳情：

「金錢男孩」：https://www.frameline.org/films/frameline46/moneyboys

「第一次遇見花香的那刻」：https://www.frameline.org/films/frameline46/fragrance-of-the-first-flower

「桶裝仙女」(於「Fun in Shorts: Tutti Frutti」單元放映)：https://www.frameline.org/films/frameline46/fun-in-shorts-tutti-frutti

「Kiss」(於「Constant Craving」單元放映)：https://www.frameline.org/films/frameline46/constant-craving