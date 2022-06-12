金山到聖荷西高鐵路段最終環評出爐 完工後單程30分鐘

高鐵項目舊金山至聖荷西段環評報告發布。（美聯社）

加州 高鐵項目舊金山 和聖荷西 之間路段的最終環境影響報告，現已完成。

加州高鐵管理局周五（6月10日）發布了關於該鐵路系統中，長約49英哩的北段可能產生的環境影響的最終報告，該系統將穿過灣區的主要人口中心。

項目發言人洛佩茲（Anthony Lopez）在聲明中說，該報告是建立在之前5月批准的聖荷西至麥賽德項目段的基礎上，以完成北加州的環境分析階段。

報告稱，為減少對環境的不利影響，該項目段將與現有的加州火車Caltrain系統相融合，包括使用雙軌配置，在與Caltrain共享的站台融合登車月台，並使用現有的交通走廊和路權。

一旦完成，人們在舊金山和聖荷西之間的單程通勤將只需大約30分鐘。

作為灣區鐵路系統的北部終點站，該項目段還有助於通過舊金山、聖馬刁和聖他克拉拉縣將灣區與該州其他地區進一步連接起來。

該報告說：「加州的城際交通系統，包括舊金山、中半島和南灣的系統，其容量不足以滿足現有和未來的旅行需求。」隨著該地區人口和就業機會的增加，完成這個項目部分將有助於跟上舊金山和南灣之間日益增長的通勤需求。

整個項目是在2008年啟動的，當時加州選民批准了一項99億5000萬元的債券措施，以支持全加州的高鐵建設。

按照設計，加州高鐵將從聖地牙哥延伸到沙加緬度，最初定於2030年完成，但由於成本超支和延誤，該時間表已被數度延後。

舊金山至聖荷西段將包括三個主要站點，即舊金山的第四街和國王街站（臨時）、密爾布瑞捷運BART站和聖荷西的Diridon站。北端軌道計畫最終延伸到舊金山的Salesforce交通運輸中心。

根據該環評報告，擬議的首選方案將導致14個住宅單位和3個社區和公共設施的搬遷。它還可能對超過100英畝的特殊保護植物物種的生態環境造成直接影響。

該局董事會將在今年8月17日和18日為期兩天的董事會會議上審議最終文件，以決定是否批准。