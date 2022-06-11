聖荷西市長：公民外交 不宜斷交俄國姐妹市

聖荷西市長市長李卡多回應日前烏克蘭總統澤倫斯基的質疑。表達「姐妹城市」關係的存在不是為了連接政府官員，而是連接全球公民。(記者熊移山╱攝影)

針對烏克蘭 總統澤倫斯基質疑聖荷西 市與俄羅斯 葉卡捷琳堡（Ekaterinburg）仍保有姊妹市關係，並表達抗議，聖荷西市府公關部門10日發表市長李卡多的回應，解釋市長所堅持的信念。

李卡多表示，姐妹城市關係的存在不是為了連接政府官員，而是連接全球公民。姐妹城市概念是艾森豪總統於1956年在冷戰期間提出的，也是作為在國家政府之間持續衝突時刻中，還能實現公民外交的一種手段。

他說，在俄羅斯軍隊對烏克蘭人民犯下的恐怖事件中，聖荷西應該專注於具體行動，幫助被這場殘酷戰爭摧毀的烏克蘭民眾。而通過與葉堡姐妹市的關係，聖荷西市持續寄出信函表達了道德上的憤怒，以及對烏克蘭援助的支持。接下來聖荷西消防局也將捐贈數百個呼吸器給烏克蘭城市的消防員。

李卡多表示，他已經與美國國務院進行了溝通，了解是否能提供其他方式的援助。例如確定一個烏克蘭城市，聖荷西市可以在戰後立即幫助其恢復。他強調，聖荷西市會毫不猶豫的與烏克蘭站在一起。但是如果關閉了與葉堡這種交流，就不可能讓俄羅斯公民相信他們政府的殘暴行徑或聽到不同的觀點。