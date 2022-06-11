市長公布6月預算 聖荷西將縮減退休金成本支出

聖荷西市長李卡多公布6月預算訊息。（聖荷西政府網站）

根據聖荷西 市長李卡多（Sam Liccardo）發布6月預算 訊息，聖荷西的退休金 成本很有可能面迎20年來的首次下降。這筆預算將被平衡到增加警力、建造可快速建造模塊化社區（quick-build modular communities）以及清潔城市（Battle Blight）等三個亟待解決的難題中。市議會將於14日對李卡多的6月預算投票表決。

李卡多說：「我們針對退休金的改革，歷經了多年的談判、投票和訴訟，現在終於讓退休金預算為社區的長期建設做出了讓步。終於有了恢復關鍵城市服務，解決遊民問題所需的的預算來源。」

李卡多在他的擬議預算中，提出了未來一年聖荷西市需要的三項關鍵投資。首先是增加20名聖荷西警察，增加高犯罪地區和市中心的步行巡邏警察。然後是加速可快速建造模塊化社區的建造，實現到2022年底，完成或正在開發的1000個大流行時期居民快速建造床位的目標，並維持另外300間改建的汽車旅館臨時住房的運營，以安置遊民。最後是雇用數百名無家可歸的聖荷西遊民來清理垃圾和美化城市，他們也將同時獲得住房和就業培訓。另外為了響應民眾的需求，聖荷西的13個圖書館將於每周日在資源匱乏的社區向公眾開放。

據聖荷西政府網站提供數據，市府在2008年了解到，城市退休金成本中有40億元的資金缺口，需要城市迅速提供補充資金。這擠壓了市內所有其他支出，迫使城市裁員、削減服務並凍結招聘。直到今天，聖荷西市政廳的人力水平依然沒有完全恢復。聖荷西市擁有超過100萬名居民，是美國第十大城市，但是聖荷西市政廳是所有大城市中，人手最稀少的市政廳。這裡的員工人數比20年前還要少，但是要服務的居民卻多了20萬人。