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省水 聖他克拉拉縣水利局委員薛乃莊：回收水再利用成重要課題

記者熊移山／聖荷西報導
薛乃莊(圖右)是聖縣水利局唯一的亞裔委員。(記者熊移山╱攝影)
薛乃莊(圖右)是聖縣水利局唯一的亞裔委員。(記者熊移山╱攝影)

加州乾旱早已不是新聞，從州長紐森每隔幾周就會帶頭提醒民眾節約用水，加上6月開始聖他克拉拉縣水利局祭出浪費家庭用水將以罰款處理，就知道乾旱的問題真的很嚴重。聖縣55%的水是由外地買進，今年老天不賞臉，年初1月到3月加州迎來史上降雨最少的一年，接下來真的會發生有錢也買不到水的窘境。

聖他克拉拉縣水利局(Santa Clara County Valley Water District)是管理南灣200萬居民用水的最高主管單位。七位委員中唯一的亞裔委員薛乃莊表示，水資源規畫是百年大計。今天做的決定抽地下水、築壩或許看起來是可以救急，但是卻有可能造成生態永久破壞。所以除了規畫10到20年的計畫外，教育民眾節約用水也是水利局的最重要目標。水利局同時提供非常多節水補助計畫，民眾可上watersaving.com查詢。

薛乃莊2012年開始擔任水利局委員，擁有工程師背景的她原本相信「人定勝天」。但後來發現，雖然人類可以建築水壩、汲取地下水、海水淡化、回收廢水來獲取用水，但再多的技術也抵抗不了無謂的浪費。以加州為例，所有送到家庭的用水都是飲用水(potable water)等級，但是平均每個家庭50%-60%的用水卻是使用在戶外的草坪。

薛乃莊說，其實美國家庭前後院種草坪的習慣，是來自英國，但是英國氣候甚至美國東岸都相對潮濕，戶外草坪保養相對容易。而加州氣候相對乾燥，珍貴的飲用水拿去澆在僅觀賞用的草坪實在浪費。但是要將自家家庭用廢水回收使用，建置成本也不見得符合經濟效益。所以當十多年前推廣使用回收水(不可飲用)用在灑澆草坪或農作物。因為當時沒有缺水問題，所以在沒有供需條件下，到目前為止汙水處理廠所提供的水源僅佔總體用水量的5%。所以多數是提供給公園、高球場及新建的大型園區使用，如2017年在庫比蒂諾啟用的蘋果公司辦公園區。

薛乃莊提醒聖縣居民，可以在利用房屋整修時，一同將前後院草坪縮小或換成耐旱型加州原生植物。水利局多年來，持續補助將草坪換成耐旱植物的費用，每平方呎兩元，一般家庭都可以領取500元以上的補助。至於6月開始執行的取締罰款，最主要的目的還是要告知民眾全加州範圍幾乎所有地區，都被列為嚴重乾旱（severe drought）或極端乾旱（extreme drought）。

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水利局並沒有像部分媒體報導會有「水警察」到處檢查，主要還是接受民眾舉報再派員前往勸說。因為多數案例是民眾不知道自家灑水系統已經故障，所以經過勸說後通常都會改善。目前規畫是在勸說三次後，仍然不改善才會開罰。

目前聖他克拉拉縣回收水僅占整體水源不到5%，主要是供應公園、高球場及新建的大型園...
目前聖他克拉拉縣回收水僅占整體水源不到5%，主要是供應公園、高球場及新建的大型園區使用。(薛乃莊提供)
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有民眾認為，加州農業使用了70%的總用水量，才是水資源短缺的關鍵，甚至提出杏仁及大麻作物耗水量大來質疑水利局。薛乃莊回應，水資源的管理用「說」的都很簡單，但其實千頭萬緒。農業用水近年來，也因為科技的進步達到相對「精準的供水」。民眾在享用便宜又新鮮的蔬果，應該要更感恩處在這樣的大環境中。

她說，在開源節流的規畫下，目前水利局目標就是建設更多的汙水處理廠，將工業或是家庭汙水回收再利用。因為不管是淨化成飲用水或是灌溉用水，成本都比淨化海水還要便宜。期望在2040年讓在聖縣回收水轉為飲用水的產能，可以達到2萬4000 acre-feet(面積為一畝、深為一呎的水容積，等於32萬5851加侖)。

如果在加州你看見紫色輸水管，就代表是回收水專用的輸送管。回收水的技術已經可以達到...
如果在加州你看見紫色輸水管，就代表是回收水專用的輸送管。回收水的技術已經可以達到飲用水等級，這也是未來水利局努力的目標。(薛乃莊提供)

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