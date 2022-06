削減成本求生存 CNN：矽谷輝煌年代恐將結束

科技業界專家分析,矽谷輝煌時期可能即將結束。(Getty Images)

過去20年的大部分時間裡,矽谷 思潮很大程度是由Facebook先前的箴言:「快速行動並打破常規」(move fast and break things)。但在突如其來轉變之後,科技業目前氣氛可用「削減成本並試圖生存」(cut costs and try to survive)描述。

隨著更廣泛經濟惡化,科技業面臨新現實檢驗。每周似乎都有科技公司裁員與凍結招聘的頭條新聞。科技股遭重創,加密貨幣崩盤,業界與外部人士都警告可能出現衰退。

矽谷也比其他產業對不斷變化經濟條件更為敏感,包括利率 上升,因有許多公司仰賴貸款獲取資金、追求他們壯志計畫,之後才可有盈餘或甚至產生收入。然而,投資 者與產業資深人士近幾周透過備忘錄、推文與其他公開聲明警告經濟環境現況。

Snapchat的早期投資公司、創投業者「Lightspeed」部落格發文表示:「過去十年輝煌已明確地結束。」科技初創加速器「Y Combinator」警告創業人士,沒人可預測經濟會變成多壞,但情況看起來並不好。安全行動是為最壞做準備。」創投家格力(Bill Gurley)推文指出,資金成本已發生重大變化,若認為情況仍如以往,可能會有危險。

儘管沒有人可預測目前市場低潮的持續時間或嚴重程度,大部分產業觀察家並不認為會如2000年科技股崩盤那樣具破壞性,但蓬勃發展的科技業基調,已發生明顯轉變。

今年2月份,全球獨角獸公司或價值10億元以上初創公司數量超過1000家,比疫情前增加兩倍,輕鬆獲取資金、部分歸功於當時提振經濟的低利率。但是,後來出現一場看似完美風暴:通脹壓力、俄羅斯持續入侵烏克蘭、利率上升與經濟衰退警告,尤其對科技業造成打擊。

截至8日,標準普爾500指數資訊科技股自年初以來下跌19%,以科技股為主的那斯達克指數下跌20%以上。石油巨擘沙特阿美(Saudi Aramco)上個月取代蘋果(Apple)、成為全球最有價值的公司。

科技業也出現裁員潮,包括交易平台「Robinhood」、金融科技獨角獸「Klarna」等。紐約大學商學院教授達爾(Vasant Dhar)表示,這些修正都是惡質且突如其來的,他在職業生涯經歷多次繁榮與蕭條,包括2000年網路泡沫與2008年經融危機。他認為,更困難的創業與籌資環境不一定對所有公司有害,可能「對那些泡沫化公司更糟」。

曾於2000年創業、之後擔任Facebook技術長史洛普夫(Mike Schroepfer)推文指出,沒人能預測未來12個月會發生什麼事,但自2000年以來,尚未經歷過真正崩壞的經濟衰退。未知現在是否會和2000年相似、更好或更糟,但糟糕時間可能持續多年,如果現在可做出延長跑道的決定,可能是正確的選擇。