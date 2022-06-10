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「飛洋會話趣」教台灣學生英文 灣區小老師分享成果：雙贏

記者陳爍嘉／密爾比達報導
圖為「飛洋會話趣」項目部分小老師合影。（記者陳爍嘉╱攝影）
圖為「飛洋會話趣」項目部分小老師合影。（記者陳爍嘉╱攝影）

為增進台灣和美國學生在文化上的交流，幫助台灣國小學生練習英文會話能力，超過30名灣區華裔高中生擔任了八個月的義工，遠程為台灣學生授課。這是第二期的「飛洋會話趣」項目，由王吳文教基金會和中華民國僑務委員會贊助指導。此次活動的受益台灣學生約為100人。

華裔小老師們在這個項目中最喜歡的部分就是和台灣學生的互動。小老師們透過教學活動，更加了解了台灣的文化，也培養了他們的耐心，自信心，以及中文溝通能力和時間管理能力。據蘆洲國小的調查，有97.8%的學生表示他們還想繼續和小老師們學英文；有87.5%的學生表示經過了此次項目的學習，他們對英文更有興趣了；還有97.8%的學生希望可以更多地認識他們的小老師。

小老師李道生（Rachel Li）感嘆：「這段經歷帶給我很多美好的記憶，提高了我團隊合作、與孩子交流的能力。我為我們學生們感到驕傲，是他們的努力和成就讓這個項目有意義」。

小老師鐘榆心（Lilian Chung）說：「這是一個很有趣的經歷，讓我能夠有機會和全世界的人建立聯繫」。

世界華人工商婦女企管協會會長胡威妮說：「雖然這是一個線上活動，但是讓所有人感受到了你們（小老師们）的溫度」。

此次活動的指導老師龍瑞蘭說，這些小老師都是從中文學校的學生裡挑選出來的。他們需要有負責任的態度，有耐心，而且願意持續地花時間和小孩子相處。小老師們需要從一個老師的角度，了解台灣學生的教材，花費很多時間去備課。每位小老師都要克服網路上課的困難，負責好三至四名台灣學生的英語教學工作。

華裔 中華民國 灣區

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