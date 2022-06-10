疫後首次 灣區「媽媽教室」恢復實體課 教授耳環製作

長期在僑教中心開辦的金山灣區媽媽教室，疫情後首次規畫實體舉辦課程。（主辦單位提供）

金山灣區 媽媽教室宣布，春季班最後一堂6月17日的「文藝講座」，將恢復實體面對面的方式，於密爾比達的南灣僑教中心舉行。不過因新冠肺炎疫情未完全結束，因此除了名額嚴格限制外，參加DIY者也務全程需配帶口罩上課。

金山灣區媽媽教室創辦人高玉麗指出，自疫情開始之後，所有的課程都是線上舉行。這次恢復實體舉辦，也是為配合蘇淑蓉老師的實作耳環與創意教學。事實上，「耳環」有悠久的歷史，流傳了不少故事與神話。如今的耳環不只是裝飾品，更在種族、文化、以及社會階層等方面，豐富了時代的意涵。而耳環與服飾的疊搭，更醞釀了獨特的個性與時尚，因此而環製作的DIY講座更特別富有意義。

她表示，金山灣區媽媽教室本次手作耳環課程，蘇淑蓉老師將帶領與會者認識不同元素的耳環，尋找自己與文字、圖案、和顏色的對話，讓不同的耳環突顯穿戴者的秀氣、貴氣、嬌氣、霸氣、人氣。歡迎大家帶著學習的心，一起跟著老師追尋自我的價值，並創造出個性化的耳環，到僑教中心實體製作自己想要的耳環。

當日講師蘇淑蓉是中華民國 僑務僑務促進委員，也是北加州 中文學校聯合會前會長、僑委會FASCA諮詢導師、柏拉阿圖中文學校前校長、中華民國國慶酒會共同主持人。蘇淑蓉也是加州註冊護理師。

金山灣區媽媽教室「文藝講座」題目：「環環相扣見真情 ! 親子DIY精緻耳環！」。上課時間：6月17日（周五）上午10時至12時。上課地點：金山灣區華僑文教服務中心。地址：100 S. Milpitas Blvd., Milpitas, CA 95035。詢問電話：(408)252-7070。

當日參加者材料費7元 (每份材料內含3付個性化的創意耳環）。名額有限必須事先報名，材料費支票請Pay to：Women’s Workshop。寄送地址：909 Old Town Ct., Cupertino, CA 95014。