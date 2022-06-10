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北加州中文學校聯合會換屆選舉 正副會長候選人王婉君、單聖玲

記者陳爍嘉／密爾比達報導
現任會長、提名小組和正副會長候選人在討論北加州中文學校的未來。從左到右分別為：聖亞納中文學校校長吳曉立，愛飛揚中文學校創始人單聖玲，聯合會現任會長李亭儀，第44屆聯合會副會長王婉君，天樂語文學校校長陳秋涼，費利蒙中文學校校長楊濟豪。（記者陳爍嘉/攝影）
現任會長、提名小組和正副會長候選人在討論北加州中文學校的未來。從左到右分別為：聖亞納中文學校校長吳曉立，愛飛揚中文學校創始人單聖玲，聯合會現任會長李亭儀，第44屆聯合會副會長王婉君，天樂語文學校校長陳秋涼，費利蒙中文學校校長楊濟豪。（記者陳爍嘉/攝影）

北加州中文學校聯合會第45屆正副會長選舉記者會9日召開。本屆北加中文學校聯合會正副會長候選人分別為聯合會第44屆副會長王婉君，以及愛飛揚中文學校創始人單聖玲（Selena Shan）。她們表示，未來如果能當選聯合會的正副會長，將從各個層面協助成員學校的發展，深入研究和探討中文學校的轉型方向和可能性，發揚海外的中文教育，培育傑出的社會人才。

世界華人工商婦女企管協會北加州分會的監事陳秋涼作為提名小組的成員之一，向正副會長候選人提出要求，「現在到中文學校學習的學生越來越少，下一屆正副會長面臨的最大的難題是，怎麼幫助我們的成員學校重新發展起來，怎麼解決中文學校師資的不足。希望他們能在接下來一年的時間裡，盡可能多地改善現在的局面」。

正會長候選人王婉君說：「我覺得聯合會的機制是比較完善的，我們始終在往前走，不被困難打倒。很高興能遇到競選北加州中文學校聯合會會長的機會和挑戰，我將繼續辦好所有的活動，研究中文學校的轉型，讓中文學校繼續為我們的社區培養人才」。

副會長候選人單聖玲表示：「聯合會辦過各種各樣的活動，我們愛飛揚中文學校一直是其中的受益者，我從中看到了我們的團結和力量。借助聯合會的平台，我們的學生參加了很多像中文比賽之類的活動。我很期待可以到聯合會工作，我將不再是作為一個受益者，而是可以和聯合會的工作人員一起來辦這些活動。如果競選成功，這將會是我人生中非常美好的下一個階段。我可能能力有限，但我會努力配合大家，一起幫助聯合會繼續走下去」。

北加州中文學校聯合會的現任會長李亭儀表示：「大家其實在聯合會裡都有很投入地工作，現在的候選人都是有熱情、有初心的人，希望他們可以不忘初心，帶著聯合會繼續往前走」。

北加州中文學校聯合會舉辦正副會長選舉記者會。（記者陳爍嘉╱攝影）
北加州中文學校聯合會舉辦正副會長選舉記者會。（記者陳爍嘉╱攝影）

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