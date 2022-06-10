北加州中文學校聯合會換屆選舉 正副會長候選人王婉君、單聖玲

現任會長、提名小組和正副會長候選人在討論北加州中文學校的未來。從左到右分別為：聖亞納中文學校校長吳曉立，愛飛揚中文學校創始人單聖玲，聯合會現任會長李亭儀，第44屆聯合會副會長王婉君，天樂語文學校校長陳秋涼，費利蒙中文學校校長楊濟豪。（記者陳爍嘉/攝影）

北加 州中文學校聯合會第45屆正副會長選舉記者會9日召開。本屆北加中文學校聯合會正副會長候選人分別為聯合會第44屆副會長王婉君，以及愛飛揚中文學校創始人單聖玲（Selena Shan）。她們表示，未來如果能當選聯合會的正副會長，將從各個層面協助成員學校的發展，深入研究和探討中文學校的轉型方向和可能性，發揚海外的中文教育，培育傑出的社會人才。

世界華人工商婦女企管協會北加州 分會的監事陳秋涼作為提名 小組的成員之一，向正副會長候選人提出要求，「現在到中文學校學習的學生越來越少，下一屆正副會長面臨的最大的難題是，怎麼幫助我們的成員學校重新發展起來，怎麼解決中文學校師資的不足。希望他們能在接下來一年的時間裡，盡可能多地改善現在的局面」。

正會長候選人王婉君說：「我覺得聯合會的機制是比較完善的，我們始終在往前走，不被困難打倒。很高興能遇到競選北加州中文學校聯合會會長的機會和挑戰，我將繼續辦好所有的活動，研究中文學校的轉型，讓中文學校繼續為我們的社區培養人才」。

副會長候選人單聖玲表示：「聯合會辦過各種各樣的活動，我們愛飛揚中文學校一直是其中的受益者，我從中看到了我們的團結和力量。借助聯合會的平台，我們的學生參加了很多像中文比賽之類的活動。我很期待可以到聯合會工作，我將不再是作為一個受益者，而是可以和聯合會的工作人員一起來辦這些活動。如果競選成功，這將會是我人生中非常美好的下一個階段。我可能能力有限，但我會努力配合大家，一起幫助聯合會繼續走下去」。

北加州中文學校聯合會的現任會長李亭儀表示：「大家其實在聯合會裡都有很投入地工作，現在的候選人都是有熱情、有初心的人，希望他們可以不忘初心，帶著聯合會繼續往前走」。