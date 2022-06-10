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「十全食美清涼補」教師營 紓壓兼充電 7月15日登場

記者陳爍嘉／密爾比達報導
中文學校聯合會2022年教師營7月舉行。（記者陳爍嘉╱攝影）
中文學校聯合會2022年教師營7月舉行。（記者陳爍嘉╱攝影）

加州中文學校聯合會主辦的第44屆教師營活動將於7月15日到7月17日舉辦。為了感恩和照顧老師，北加州中文學校聯合會教育組在暑假特別推出「十全食美清涼補」，讓老師們能夠學習更多教學技巧，追上未來的教學趨勢，順便幫老師們緩解疲勞、為老師加油打氣。

此道清涼補由台灣和美國的十位講師聯手，提供十個珍貴藥材：黃仁傑的「說故事的中文課」、戴金惠討論「跨領域和文化的課程設計」王智玫傳授網路學習的「多重宇宙」的方法、孫懿芬提供「與時俱進的教材與教學應用」的教學技巧、盧業珮分享面對 e 時代「回歸教學本質的學與習」、寇惠風校長講授「後疫情時代之僑教新思維與策略」、陳鬱菁／簡詩怡帶著大家一起「情緒覺察與自我照顧的練習」陳姮良「從5R來談中文教學的變與不變」、郭譽玫教授和陳姮良老師引領大家談「古典到經典」、車愛玲介紹「節氣美食實作和示範」。

教育組組長吳季芳表示，「3年的疫情給學校教育帶來了前所未有的挑戰，老師從實體課教學轉變成網路教學，由於科技的進步與大環境的改變，老師面臨了巨大的挑戰與衝擊，每位老師都不得不學會了直播、錄影、上傳等網絡授課必備的技巧。今年我們推出了『十全食美清涼補』教師營，想要肯定老師們的努力，讓他們可以在輕鬆的狀態下繼續研究教育」。

此次教師營會在7月15日至16日採取線上授課模式；在7月17日，老師們可以選擇繼續上遠端課程或者到金山灣區僑教中心進行線下學習。感興趣的老師可以在www.anccs.org 報名參加活動，早鳥截止日期為6月20日，最後截止日期為7月5日。

教育 加州 疫情

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