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舊金山經文處領務塞車 盼僑胞諒解

記者李榮／灣區報導
許多僑胞都希望盡速解封，恢復以往的正常旅行交流。（本報檔案照片）
許多僑胞都希望盡速解封，恢復以往的正常旅行交流。（本報檔案照片）

台灣因新冠肺炎疫情尚未完全開放邊境，目前並不開放外籍人士觀光，僑胞返台也還是必須「7+7」，許多僑胞難以回台省親辦事，也增加經文處的領務業務量。駐舊金山台北經濟文化辦事處處長賴銘琪9日坦言，疫情以來領務量暴增，同仁工作壓力很大，即使假日加班也難以完全應付民眾需要；偶有僑胞反映電話打不通或電郵未能及時回覆，希望能見諒。他也建議，僑胞如果有領務相關問題，可以透過電郵詢問。

賴銘琪指出，雖然美國疫情後的生活已經逐漸恢復正常，但是經文處受理的領務申辦件數量還是非常多。以護照來說，目前約累積1500件待處理，因此發照取件時間從過去的四周，調整為十周左右，非晶片護照的一年效期護照大概也要六周的處理時間；簽證待處理目前有約200件，而文件證明也有400至500件在辦理。

他表示，由於台灣尚未完全開放邊境管制，因此例如過去有些僑胞可以用美國護照入境台灣，但現在必須要使用中華民國台灣的護照，或符合資格申辦簽證，也讓領務量居高不下。此外，很多僑胞因為疫情、或因不願隔離而透過委託等方式請人處理台灣事務，也讓文件證明業務的申請量增加。

賴銘琪表示，處內同仁都非常辛苦，業務量龐大，因此期盼僑胞能夠耐心等候。如果有特殊情況需要協助，經文處也會視個案研擬處理，不過，建議僑胞如有疑問，可多利用電郵洽詢，在三天之內一定會有回覆。領務相關問題不要撥打急難救助電話，將急難救助專線留給需要緊急幫助的僑民。

經文處呼籲，僑胞在申辦各項業務前，先到經文處網站查詢相關說明及下載表格填寫，以節省作業時間。同時因為為避免群聚，駐舊金山經文處現在仍採取線上預約方式受理申請，預約網址為：https://www.tecosf.com；每月15日上午9時開放下個月時段的預約。

另也鼓勵僑胞郵寄申請，寄件地址為：555 Montgomery Street, Suite 501, San Francisco, CA 94111，信封上請註明擬申辦業務（例如護照、簽證、文件證明或授權書），以加速處理作業。可考慮郵寄時以快遞或掛號寄出，掌握送信進度。

賴銘琪表示，目前經文處尚未開放免預約親辦領務的原因主要有二：一是疫情依然持續，為了保護同仁與前來辦理的民眾，因此採取預約分流的方式控制人數；另一方面，目前人手尚未完全補足，因此業務承辦量也比較吃緊。未來疫情緩和、人力較為充足之後，會進一步開放，並且也在研擬恢復南灣行動領務的服務。

經文處表示，未來情況允許，能恢復正常領務作業時，將隨時公告周知，也特別感謝僑胞對經文處領務業務的支持與配合，經文處將續秉持一貫的服務態度，精進服務品質。

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