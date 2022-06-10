卓越獎學金 金山市長布里德頒發16高中生

市長布里德「卓越獎學金」計畫，為低收入背景的高中畢業生提供獎學金。（市長辦公室供圖）

舊金山 市長布里德「卓越之橋」獎學金頒發儀式9日在市政廳內舉行；獎學金為低收入 和資源匱乏社區的優秀高中畢業生提供獎勵與支持，今年有來自舊金山9所高中的16名學生獲選，每人在兩年內將獲得5000元的獎學金。

卓越之橋獎學金自2019年推出以來，已提供63名學生總計31萬2500美元的獎學金資助。

今年16名獲獎學金者都將進入四年制學院或大學，包括柏克萊加大 、戴維斯加大、舊金山大學、舊金山州立大學和南加州大學等。

布里德表示，她為每一名獲獎學金學生感到無比自豪，「重要的是，你們應該為自己感到自豪。」

她說：「獲得學位改變了我的生活，如果沒有助學計畫為我提供的機會，我不會是現在的我。我一次次地見證，當我們為學生提供成功所需的支持時，他們可以做很多偉大的事情。」「年輕人在接受高等教育時所面臨的挑戰，尤其是當他們是家裡第一個上大學的人時，往往是艱難的。希望此項獎學金有助於確保每個舊金山的年輕人，都能獲得相同的機會。我迫不及待地想看看，這些未來的領導人會取得怎樣的成就。」

申請「卓越之橋」獎學金，申請人必須是舊金山聯合學區高中2022年春季畢業的高中生，最低累積GPA為3.20。此外，申請人必須證明有重大的經濟需求，並且是他們家中第一個上四年制大學的人。今年56% 的獎學金獲得者為女性，80% 為有色人種學生。獎學金資金來自慈善合作機構贊助。

「卓越之橋」獎學金是布里德推動為舊金山學生和年輕人提供服務的一部分。早在本月6日， 布里德在金州勇士隊主場大通中心宣布，啟動2022年暑假「全民機會」（Opportunities for All，簡稱OFA）計畫，為舊金山市青年提供大量暑期帶薪實習機會。

布里德說道，為青年提供實習機會能幫助他們建立通向職場的道路。她講述自己年少時因性格較為固執，14歲時幸運地得到進入市長青年就業培訓項目的機會，並在「家庭學校」（The Family School）實習，這份實習工作不僅帶給她一定收入，更讓她相信自己，為自己打開了機會之門。她鼓勵學生參加實習項目，尋找未來的可能。

有關「全民機會」的更多信息，請訪問https://sfmayor.org/article/mayor-london-breed-kicks-opportunities-all-summer-2022-programming。