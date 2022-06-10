追1.8億過橋費 DMV警告吊銷牌照

面對1億8400萬元過橋費未支付，DMV威脅吊銷駕駛的汽車牌照。（美聯社）

由於積壓了超過1億8400萬元的未付過橋費和罰款，灣區 收費局8日投票決定實施打擊行動，可能會導致數十萬駕車者的汽車牌照被暫時吊銷。一些低收入 社區的倡導者抱怨說，此舉對那些無力支付的人來說可能是毀滅性的。

自2020年3月以來，積壓的通行費大多堆積如山，當時該局迅速從七座州管橋梁上撤走人工收費員，並開始以電子方式收取所有通行費，使用Fastrak收費標簽或車牌閱讀器來識別車輛。

沒有Fastrak帳戶的橋梁用戶會收到一張帳單，如果在21天內沒有支付，他們會收到逾期通知和罰款，然後是第二次逾期通知和罰款，每次都有30天的支付時間。如果帳單仍未支付，收費局會要求車管局DMV暫停車輛牌照，將未支付的通行費和罰款加入牌照費中。

據收費局稱，自2021年1月以來，有超過50萬輛車未支付過橋費，共計880萬次，使收費局失去5000萬元的通行費收入。另有1億3400萬元的逾期罰金和費用已被添加到這些未付帳單中。

官員說，每年大約有1億2000萬元用於維護和修復收費橋梁，因此，負責運營收費機構的大都會交通委員會負責人麥克米倫（Therese McMillan）說，欠的錢是需要收取的，而且他們對努力收取這些錢負有法律責任。

該局還批准了計畫，允許低收入駕車者在協商付款計畫時推遲車牌的暫停。當局並批准了宣傳活動，以警示駕車者們即將展的執法行動。

該局表示，近40萬名駕車者欠下22至88元的未付通行費和罰款，另有10萬人面臨110至418元的帳單。此外，約有1萬3000名欠款超過1650元的駕車者，他們的帳戶將被移交給討債機構。

儘管低收入駕車者的倡導者表示，鑑於灣區的高生活成本及由疫情 引起的經濟影響，這些適用於低收入人群的計畫是不夠的，但該局的董事會仍決定恢復疫情前的工作，以收取未付的通行費。

突擊行動將從商業車輛開始，同時為低收入駕車者設立付款計畫並開展宣傳活動。