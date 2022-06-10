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金山初選投票率估45.4% 高於前2次特別選舉

編譯組／綜合9日電
舊金山選務處預測，6月初選投票率會高於2月和4月的特別選舉。（美聯社）
舊金山選務處預測，6月初選投票率會高於2月和4月的特別選舉。（美聯社）

舊金山官員預測，6月7日初選最終開出的票數應該會有約22萬5000張，投票率為45.4%，高於今年前兩次特別選舉。

與今年2月的教育委員罷免選舉和4月的州眾議員補選決選相比，成為全國頭條新聞的舊金山地檢長博徹思（Chesa Boudin）罷免選舉與其他競選項目，吸引了較多選民前來投票；但是，大部分選民似乎在十分接近選舉日當天才寄回選票。截至6日，舊金山選務處已經收到10萬零9193張選票，選舉日當天又有1萬8733名選民親自投出選票。

舊金山選務處處長阿恩茲（John Arntz）表示，隨著本周將持續收到選票，預測票數還會繼續變化。

數據顯示，舊金山2月的教委罷免選舉和州眾議員補選初選有17萬9981人投票，投票率為36%。4月楊馳馬（Matt Haney）和甘大為（David Campos）的州眾議員決選投票率下降，剩下29%。

根據初步開票結果，約60%的選民投票贊成罷免博徹思，實際票數高於博徹思2019年11月當選地檢長時獲得的8萬6712張票，那次非大選年期中選舉（off-year election）的投票率只有41.6%。而去年9月，超過三分之二的舊金山選民參與了罷免加州州長紐森的選舉。

南加大（University of Southern California）包容民主中心（Center for Inclusive Democracy）主任羅梅若（Mindy Romero）表示，加州這次初選的投票率看起來非常低，有可能接近2014年選舉創下的25%歷史新低。

羅梅若說：「整體而言，加州這次投票率看起來並不理想。」不過她表示，由於郵寄選票還在陸續寄送中，現在做出斷言可能太早。

上一次期中選舉（2018年），由於加州選民關心川普主政下的國家政治走向，投票率明顯提高。今年期中選舉，選民對國家政治的興趣已降低，州長選舉也沒有競爭性，因此對選舉缺乏熱情。

政治數據情報顧問公司（Political Data Intelligence）副總裁米契（Paul Mitchell）表示，由於還有很多選票還未寄達，現在擔心為時過早。加州法律規定，只要選票上的郵戳是選舉日當天或之前蓋上的，就一定會被計算。

米契說：「我認為大家都太早對投票率下斷言。我一直表示，它會在30%左右。」

米契表示，30%雖然低，但不是歷史新低，而且，由於投票率是按登記選民的百分比來計算，加州的投票率看起來可能會比其他州低，因為在加州登記成為選民非常容易。

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