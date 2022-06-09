聖荷西市長選舉 查維茲暫排第一 馬漢緊追

馬漢對於犯罪的立場，獲得不少華人的支持。（本報檔案照片）

聖荷西 市長選舉競爭激烈。依照聖他克拉拉縣選務局的統計，目前領先的是聖他克拉拉縣議員查維茲（Cindy Chavez），至截稿為止，拿下了39.12%的選票。排名第二的則為受到不少華人 支持的馬漢（Matt Mahan），得票率約為32.1％。由於與第三名票數懸殊，很有可能最後由查維茲與馬漢在決選中對決。

查維茲曾擔任過聖荷市議會議員、聖荷西副市長等職位。她曾創建了A提案（Measure A），分配出了9.5億元的選民批准的債券（voter-approved bond）資金到4400套可負擔住房的建設中。她也經常參與增建可負擔住宅、解決遊民問題等倡議。

這次選舉中，獲得不少草根華人支持的馬漢，則是提出包括嚴懲犯罪等主張。馬漢是聖荷西市議員，畢業於哈佛大學，在擔任市議員之前，他在軟體公司服務。

馬漢指出，聖荷西曾經是美國最安全的大城市，但後來市政府與縣政府，都沒有辦法控制好犯罪。他認為，許多潛在的暴力犯罪 者，在被捕後卻能立即獲釋，「這次錯誤的策略，對社區安全造成隱憂。」

他進一步表示，依照資料顯示，在被釋放後，這些潛在的罪犯中幾乎有一半又犯下了另一罪行，或者未能出庭受審。事實上，有一名罪犯在一年內被重新逮捕了19次，顯見整個系統的荒謬，「我們的政府不斷逮捕和釋放罪犯，卻不把他們關進監獄。」

馬漢認為，應該將高風險被捕者拘留更長時間，並增加保釋金。市和縣政府都必須共同努力，做出改革。

馬漢還強調戒毒治療的重要性。他表示，許多罪行是毒品的影響下犯下的。他也批評，縣政府在這一點上很失敗，畢竟現有的藥物治療設施只是自願的，人們只能在那裡停留24小時。馬漢主張住院設施，法院可以要求人們停留60至90天，以減少犯罪。另外，馬漢也宣示努力僱用更多的員警，應該增加300名聖荷西的警官，並且應該推翻加州先前選民通過、但後患無窮的47號提案。