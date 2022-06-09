我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國對台軍售「1.2億美元海軍艦艇」拜登政府正式通知

醫學種族偏見 美國亞裔長期面臨癌症研究不平等

6匪闖聖荷西貝律耶沙華人區 入室搶劫 槍指受害者 要脅殺死1歲兒

記者江碩涵／聖荷西報導
影片中顯示，受害者男主人被歹徒用槍指著。（聖荷西警方提供）
影片中顯示，受害者男主人被歹徒用槍指著。（聖荷西警方提供）

一樁駭人的入室搶劫案在社區間討論沸騰。聖荷西貝律耶沙華人區上周末發生入室搶劫案，受害者被歹徒用槍指著，且家中還有一歲的孩子，過程相當驚悚。雖然受害者不是華人，但貝律耶沙有相當高比率的華人居住，尤其是新移民家中多有孩子，消息傳開後許多華人都「氣炸」了，對敗壞的治安感到非常失望。

根據地方媒體報導，受害者博達（Sandeep Potdar）在九個月前新買好房屋，在貝律耶沙的Summerdale公園附近。上周末連假時，有六個歹徒跳過柵欄，並從窗戶闖入屋中。當時只有男主人在家，其中一個歹徒用槍指著男主人，要脅他如果亂動的話，就要殺死在家中的一歲小孩。

歹徒搶走了家中所有有價值的物品，包括信用卡、電子產品、珠寶、護照等。剛好女主人到家，發現後在車內趕緊報案，歹徒才結束搶劫行動。

聖荷西警方7日公布行車紀錄器以及受害者家中的攝影影像。聖荷西警方表示，隨著大公司逐漸召人回公司上班、在家工作的人數轉少，許多犯罪分子都會瞄準平日白天沒人在家的屋子進行犯罪，但這次是屋主在家也入室搶劫，令人髮指。

警方表示，一定要和自己的鄰居保持互動，並且在家中安裝攝影機，確保房屋的安全網開啟，倘若真的發生什麼事了，也有人可以照料。警方表示，已經鎖定好這幾個犯罪分子，預計這幾天應該有機會找到罪犯。

影片中顯示，歹徒大剌剌的在車庫走動，拿取物品。（聖荷西警方提供）
影片中顯示，歹徒大剌剌的在車庫走動，拿取物品。（聖荷西警方提供）

貝律耶沙有相當高比率的華人居住，這起事件也在華人圈引起廣泛討論，許多社群新移民都氣炸了。住在貝律耶沙的華人馬兆先表示，社區發生這樣的事情真的令人感覺很不安全、很失望，會立即檢查家中的所有保全系統以及監視系統，但感覺防不勝防，如果矽谷政客持續漠視治安敗壞的問題，相信會有愈來愈多人搬離矽谷。

矽谷居民蔣舜蘭表示，對整起案件感到非常害怕，尤其受害者家中還有一歲孩童，又被威脅要被殺死，歹徒簡直泯滅良心，希望警方趕緊抓到歹徒並公布，以示公信力。

聖荷西警方公布的影片連結為：https://www.ktvu.com/news/home-invasion-criminals-target-san-jose-neighborhood

受害者的太太剛抵達家門，發現有人在車庫走動。（聖荷西警方提供）
受害者的太太剛抵達家門，發現有人在車庫走動。（聖荷西警方提供）

華人 聖荷西 矽谷

上一則

總冠軍戰╱柯瑞狂飆31分無力回天 勇士1比2落後

下一則

灣區唯一國會席次改選 穆林、卡內帕出線

延伸閱讀

聖荷西貝律耶沙華人區 駭人入室搶劫案 受害人被槍指著

聖荷西貝律耶沙華人區 駭人入室搶劫案 受害人被槍指著
專家：矽谷經濟藏危險 但前景仍好

專家：矽谷經濟藏危險 但前景仍好
分秒必爭…角逐聖荷西市長 查維茲最後衝刺拉票

分秒必爭…角逐聖荷西市長 查維茲最後衝刺拉票
解除俄姊妹市？李卡多認沒必要 「我不為澤倫斯基工作」

解除俄姊妹市？李卡多認沒必要 「我不為澤倫斯基工作」
聖荷西州大經濟峰會 專家見證風險交易倍翻

聖荷西州大經濟峰會 專家見證風險交易倍翻

熱門新聞

25歲的尼泊爾裔男子塔芒遭背後殘忍襲擊搶劫，手機、錢包、褲子、鞋子和長外套都被擄走，他被打得失去知覺、躺在街上。身上只剩下四角內褲、襪子和T恤。（取自捐款頁面）

「外套、鞋子都搶，只剩內褲襪子」北加亞裔被劫

2022-06-05 18:53
影片中顯示，受害者男主人被歹徒用槍指著。（聖荷西警方提供）

聖荷西貝律耶沙華人區 駭人入室搶劫案 受害人被槍指著

2022-06-08 14:58
優勝美地獲選全球前十大最美國家公園。（美聯社）

全球前10大國家公園 加州優勝美地 排名第5

2022-06-01 02:00
CA Bakehouse目前銷售「麻糬蛋糕」(mochi cakes)，受到顧客歡迎。(圖取自CA Bakehouse官方臉書)

聖荷西華裔麵包店賣麻糬馬芬多年 突收終止函

2022-06-02 02:12
灣區病例仍在持續增加中，衛生專家表示，現在要避免被傳染十分困難。（美聯社）

灣區疫情延燒 染疫人數比5月初增加近1倍 想避免傳染很難

2022-06-02 02:20
涉嫌闖入舊金山民宅搶劫婦女300萬美元男子，在台灣被捕。（美聯社）

涉闖金山民宅劫300萬 男子在台落網被遣返

2022-06-05 02:18

超人氣

更多 >
媽媽跟別人吵架 佛州10歲女孩護母 竟「持槍擊斃對方」

媽媽跟別人吵架 佛州10歲女孩護母 竟「持槍擊斃對方」
加州等7州初選較勁 民主黨恐掀政治大地震

加州等7州初選較勁 民主黨恐掀政治大地震
芝大中國留學生失蹤逾月 父母以淚洗面急尋

芝大中國留學生失蹤逾月 父母以淚洗面急尋
庫許納、伊凡卡不相信選舉被偷走 買3200萬豪宅走人

庫許納、伊凡卡不相信選舉被偷走 買3200萬豪宅走人
聖荷西貝律耶沙華人區 駭人入室搶劫案 受害人被槍指著

聖荷西貝律耶沙華人區 駭人入室搶劫案 受害人被槍指著